Ha pasado tiempo desde el fin del Benidorm Fest, pero todavía sigue dando mucho de qué hablar. Además, tras la victoria de Chanel Terrero, supimos que su letra sería investigada para el Festival de Eurovisión 2022, si bien ya se ha tomado la decisión de que quedará intacta en Turín, tal y como la conocimos en la preselección española.

Leroy Sánchez en su canal de YouTube interpretando "Havana" de Camila Cabello

El grupo Tanxugueiras, que consiguió la tercera posición en dicho festival, dio una entrevista para FormulaTV donde se desmarcaron de "SloMo": "La letra no nos representaría su tuviéramos que ejecutar esa canción. Chanel no hizo la letra ni nada. Creemos que en el siglo donde estamos hay letras muchísimo más empoderadas que podían ir. Chanel no ha escrito la letra de 'SloMo' y las flechas deberían ir a otras personas", dijo contundentemente Sabela Maneiro, una de las integrantes, concluyendo: "Nosotras creemos que el foco no es para Chanel".

Mucha flecha pero poca puntería... ???? — Leroy Sanchez (@IamLeroySanchez) March 10, 2022

Esto no fue bien visto por Leroy Sánchez, uno de los compositores de dicha canción, que utilizó Twitter para mostrar su enfado con las declaraciones de las gallegas: "Mucha flecha, pero poca puntería", respondía en un tweet tras los comentarios que realizaron Tanxugueiras en la alfombra lila del concierto homenaje a Rocío Jurado. Sánchez publicó horas antes en esta red social la letra del tema con ciertas variaciones, en alusión a todas las personas que dijeron sentirse ofendidas y con cierto sarcasmo hacia ellos.

No es la primera vez que le critican

El cantautor también fue compositor de otras canciones eurovisivas, como fue el año pasado de "Voy a quedarme" de Blas Cantó, canción que representó a España en el Festival de Eurovisión 2021. Desde que salió al mercado la canción, tanto Cantó como él fueron duramente criticados por algunos usuarios en diversas redes sociales.