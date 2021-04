Leticia Sabater regresó a 'Sábado deluxe' para mostrar en exclusiva su nueva operación de ojo, con la que ha intentado corregir su estrabismo. Pero la cantante fue protagonista por dar los detalles sobre cómo ha sido la culpable de que un político de Ciudadanos haya tenido que dimitir. La prensa aseguró que este miembro del partido se encontraba en una fiesta ilegal con Sabater.

Leticia Sabater aclara su polémica con un miembro de Ciudadanos

"Quiero aprovechar para decir que estaba grabando unas escenas de un videoclip en Medinaceli, trabajando, y después me fui a cenar a un restaurante con un amigo. Yo me fui a pedir una copa de vino a la barra y en ese momento vino un grupo de 15 personas a hacerse una foto conmigo. Estuve cinco minutos con ellos haciéndome fotos y yo no voy a dejar a mis fans tirados", aseguró la cantante.

Entre esos fans se encontraba un miembro de Ciudadanos, que se vio obligado a dimitir después de que se publicara un vídeo en el que se le veía junto al resto de personas haciéndose una foto con Sabater. La cantante pidió que no se tergiversara la información, puesto que en un principio se aseguró que había sido en una fiesta ilegal, y que la mantuvieran apartada de "las guerras políticas", asegurando que ella es apolítica.

El nuevo tema de Sabater

En el programa también anunciaron que la cantante sacaría un nuevo tema este verano, que según ella será "un pelotazo". "Lo bueno de la letra es que va a ganar todos los premios de poesía de este país porque es 'métemela poco, métemela un poco, métemela ahí, métemela ya'", bromeó uno de los colaboradores. La cantante lo confirmó, entre risas: "No digo nada, solo digo que es un pelotazo para el verano y que voy a decir el título: 'La banana kiki'".