Leticia Sabater se lo monta con Papá Noel y los Reyes Magos en su villancico a lo Mariah Carey

La Navidad ya está aquí. No solo por los encendidos de luces en las calles o el estreno del anuncio de la Lotería, Leticia Sabater regresa con su tradicional villancico navideño que viene dispuesto a triunfar en las cenas de Nochebuena y Nochevieja. Después de "El polvorrón" y "Trínchame el pavo", llega el turno de "You're the Only One".

Leticia Sabater se lo monta con Papá Noel en el videoclip de "You're the Only One"

Con Mariah Carey como máximo referente, la polifacética artista se atreve con una canción discotequera en inglés que pretende ser la sucesora del hit "All I Want For Christmas Is You". Para preparar el tema, la catalana ha contado con la ayuda de James Lillis, profesor y traductor de inglés, que ha actuado como coach para perfeccionar la pronunciación de la presentadora de 'A mediodía, alegría'.

Como siempre, el mayor shock para los espectadores llega con el videoclip de "You're the Only One", repleto de chromas, donde hace una reinterpretación de los clásicas tradiciones navideñas. Sabater asegura que es un tema dedicado a Papá Noel. Y no miente, es literal. La ganadora de 'La casa fuerte' se lo monta con él, protagonizando una tórrida secuencia sexual y mostrando a Santa Claus con una erección. Pero no es el único "polvorrón" del vídeo, la que fuese la reina de los niños en los noventa se mete en la cama con los tres Reyes Magos.

Su trayectoria musical

A unos meses de cumplirse 30 años desde que debutase como cantante con los singles "Tu vecina favorita" y "Leti Rap", Leticia Sabater sigue centrada en su faceta musical con dos singles al año y numerosos bolos en discotecas. En la última década no ha fallado ni una sola vez a su cita veraniega con temas como "Se fue", "Mr. Policeman", "La salchipapa", "18 centímetros, papi" o "Vete pal carajo, tra, tra", entre otros. Una trayectoria musical que ha compaginado con su participación en realities como 'La selva de los famosos', 'Esta cocina es un infierno', 'Acorralados', 'Expedición imposible' y 'Supervivientes', así como con la publicación de su primera novela, "Lety la Horrible y el Internado diabólico".