Leticia Sabater da la cara y denuncia los destrozos de la fiesta ilegal en su casa

El 31 de diciembre se hizo una fiesta ilegal en casa de Leticia Sabater para celebrar la Nochevieja y el Año Nuevo. La policía identificó hasta 23 personas en el domicilio que incumplieron todas las medidas de prevención dictadas por el Gobierno para reducir la expansión del covid-19. A lo largo de la semana, varios colaboradores de los diferentes espacio de Telecinco aportaron informaciones sobre la celebración, detalles que la cantante quiso desmentir durante su visita a 'Sábado deluxe' el 10 de enero.

Aunque la ganadora de 'La casa fuerte' no estuvo presente en la fiesta, pero, según Kiko Hernández, sí que era consciente de que se iba a celebrar un evento festivo en su casa cuando se lo alquiló a los responsables, el cual duró más de 36 horas. Tras ver el vídeo recopilatorio con todas las informaciones que fueron contando sobre la celebración, Leticia explotó con los tertulianos de 'Sábado deluxe' asegurando que solo han contado mentiras y que deberían contrastar sus fuentes: "En su sano juicio nadie permite una casa como la mía para que se destroce".

Leticia Sabater en 'Sábado deluxe'

La cantante tenía disponible su chalé donde cobró 350 euros por el alquiler, no obstante, Hernández comentó en 'Sálvame' que Sabater se había embolsado miles de euros, algo que ella negó en rotundo: "No es verdad que yo haya cobrado 6.000 euros. Soy muy rigurosa con esas cosas. Lo que han hecho conmigo no tiene nombre, me han destrozado la casa, he sido una víctima, no sabéis cómo he encontrado mi casa". El programa mostró imágenes del interior de la vivienda de la presentadora donde había radiadores destrozados, alfombras hechas trizas, manchas en las paredes e incluso una bolsa con drogas debajo del árbol de Navidad.

A pesar de las explicaciones de la invitada del programa, Rafa Mora siguió insistiendo que Sabater no es "tonta" y que tenía que saber de alguna manera lo que iba a pasar, teniendo en cuenta que era el 31 de diciembre: "He puesto una demanda por lo penal y lo civil a este señor (el del alquiler) para que tenga cárcel y que le pongan una multa de más de medio millón de euros. Si yo cobro un solo euro, no puedo denunciar a esa persona, estaría vendida", afirmó la cantante. De hecho, la ganadora de 'La casa fuerte' explicó que alquila su casa para ganar un dinero extra, un hogar que le ha costado veinticinco años pagar.

Leticia Sabater ataca a Montse Suárez

Durante su paso por 'Sábado deluxe', Leticia Sabater quiso demostrar con pruebas físicas que ella es inocente y que no tenía nada que ver con la fiesta que celebraron las personas a las que arrendó su casa. La cantante, muy enfadada, recriminó a los diferentes colaboradores las informaciones que habían aportado, incluida Montse Suárez, tertuliana jurídica de 'Sálvame': "Por cierto, una cosa a la abogada esta famosa. Tú antes de hablar lo que tienes que hacer es informarte. Te lo voy a decir claramente, los abogados buenos no están en la tele, están preparando sus juicios en el despacho. A ver si los de Cuatrecasas van a estar aquí. Sería la última persona que cogería en mi vida".