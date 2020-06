Lin-Manuel Miranda explica por qué 'Hamilton' llegará censurada a Disney+

Puede parecer ridículo que un gigante global como Disney tenga miedo a una letra, pero las pesadillas comerciales que supone la calificación R (solo para adultos) son una de las mayores obsesiones de la multimillonaria compañía. Desde que se produjo el lanzamiento de Disney+, ha quedado claro que el enfoque de la plataforma no va a cruzar la raya del contenido "no familiar", llegando a censurar traseros y escotes para evitar herir sensibilidades frágiles. El último título en verse afectado por esta estrategia ha sido la versión filmada 'Hamilton', cuya versión censurada ha contado con el beneplácito de su creador.

Lin-Manuel Miranda y Phillipa Soo en 'Hamilton'

Así lo ha confirmado Lin-Manuel Miranda, autor y protagonista del aclamado musical, que ha explicado a través de Twitter por qué la versión filmada de su obra se ha quedado en una calificación PG-13 (para mayores de 13 años): "La MPAA [Motion Picture Association of America] tiene una estricta regla acerca del lenguaje: el uso de más de un "Joder [Fuck]" supone una calificación R automáticamente. En nuestra obra hay tres "Joder", así que literalmente he prescindido de dos "Joder" para que los niños puedan verla."

Además, para que no andemos buscando atentamente los cortes provocados por la censura cuando 'Hamilton' aterrice el 3 de julio en Disney+, Miranda ha detallado los dos "Joder" que no escucharemos: el primero formaba parte de la canción "Yorktown (The World Turned Upside Down)", en la que se producirá un súbito silencio cuando Hercules Mulligan rapee "I get the fuck back up again"; y el segundo está ubicado en "Washington on Your Side" cuando Thomas Jefferson, Aaron Burr y James Madison cantan al unísono "Southern motherfuckin' Democratic-Republicans!".

Versión (casi) íntegra

Aparte de esas omisiones, la película ofrecerá una muestra fiel del musical estrenado en Broadway en 2015. "Vais a recibir el espectáculo completo, cada nota y cada escena, y un contador de un minuto durante el entreacto (¡para ir al baño!)," ha detallado Miranda. Las imágenes que muestra esta versión filmada fueron grabadas a lo largo de tres representaciones en 2016, cuando el elenco original todavía estaba causando furor sobre las tablas del abarrotado teatro.