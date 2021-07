'Loki' ha roto el Universo de Marvel, ¿cómo impactará en el futuro de la saga?

'Loki' ha cumplido con algunas de las teorías que circulaban acerca de su final y, al mismo tiempo, ha subvertido lo que cabía esperar del cierre de una serie de Marvel. Mientras que 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Falcon y el Soldado de Invierno' se despidieron con grandes secuencias de acción, la tercera ficción de Marvel Studios para Disney+ ha hecho todo lo contrario: hablar durante cuarenta minutos. Y al final de ese magnético diálogo, ha sucedido algo que cambiará la realidad del UCM.

Sylvie y Loki llegan a la Ciudadela

Tras superar la espectacular batalla contra Alioth, Sylvie y Loki han llegado a la Ciudadela desde donde opera "El Que Permanece", el auténtico creador de la Agencia de Variación Temporal. Este megalómano edificio se encuentra en un asteroide, cuya superficie ha sido utilizada para dar forma tanto a la Ciudadela como a elementos de la propia AVT, como ha reconocido la diseñadora de producción Kasra Farahani.

Al adentrarse en los inmensos pasillos de la Ciudadela, las variantes de Loki se han topado con Miss Minutes, que ha sido la encargada de poner el sobre la mesa el enigmático nombre de "El Que Permanece". Poco después, este histriónico demiurgo ha irrumpido en pantalla a través de la interpretación de Jonathan Majors, que justo ayer fue nominado al Emmy por su trabajo en 'Territorio Lovecraft'. Llegados a este punto, quien esté al día de las novedades del UCM sabrá que Majors aparecerá en "Ant-Man y la Avispa: Quantumania" como Kang el Conquistador. Entonces, ¿a quién interpreta en Loki?

Jonathan Majors debuta por sorpresa en el UCM

La encrucijada definitiva

A medida que avanza su conversación con Loki y Sylvie, "El Que Permanece" desvela que es una de las variantes de un científico humano que encontró la manera de contactar con universos paralelos en el siglo XXXI. Así pues, el brillante investigador contactó con múltiples versiones de sí mismo, que poco a poco pasaron de una actitud pacífica a exhibir ansias colonialistas y desatar la Guerra Multiversal. Para aislar a su línea temporal de todo ese conflicto, "El Que Permanece" experimentó con Alioth y creó la AVT, consiguiendo controlar al milímetro el destino de su planeta.

Por lo tanto, el personaje que vemos en 'Loki' no es exactamente Kang, sino una versión suya que persigue la paz en sacrificio del libre albedrío de la humanidad. Enfrentados a esa revelación, se produce un enfrentamiento entre Loki y Sylvie, que presentan posturas opuestas cuando el personaje de Majors les propone ser sus sucesores. El hermano de Thor se siente atraído por esa idea, consciente de que acabar con "El Que Permanece" puede desembocar en otra Guerra Multiversal, pero Sylvie tiene muy claro que la AVT y su principal responsable deben desaparecer.

Demostrando la gran evolución que ha vivido durante la serie y a lo largo de su paso por el UCM, Loki saca a relucir su cara más sincera y se abre ante Sylvie para evitar que cometa un grave error. No obstante, y tras un sentido beso, ella le manda de vuelta a la AVT y acaba con la vida de "El Que Permanece". De esta manera, se abre la puerta del multiverso, como demuestra el giro final de la primera temporada: Loki se encuentra en una agencia perteneciente a otra línea temporal.

Loki, derrotado tras no convencer a Sylvie

Un multiverso de posibilidades

Una vez procesada toda esa información, nos queda tratar de vislumbrar qué puede suponer para el UCM lo sucedido en el final de 'Loki'. La consecuencia más directa es que la historia del protagonista continuará en una segunda temporada, como se indica durante los créditos, pero antes de que veamos esa nueva entrega nos encontraremos con varias películas vinculadas con este estallido temporal.

La conexión más evidente es la establecida con "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", porque hace referencia al multiverso en el propio título y, sobre todo, porque ha contado con el creador de 'Loki', Michael Waldron, como guionista. En estos momentos, la trama de la película, que llegará a los cines el 25 de marzo de 2022, es todo un misterio, pero sabemos que también estará enlazada con 'Bruja Escarlata y Visión' al ser Elizabeth Olsen una de sus protagonistas.

Unos meses antes, el 17 de diciembre de este mismo año, veremos "Spider-Man: No Way Home", que está rodeada de muchos rumores acerca de un posible encuentro entre las versiones de Peter Parker encarnadas por Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Por ahora, la única certeza es que Alfred Molina volverá a dar vida al Doctor Octopus tras haber hecho lo propio en "Spider-Man 2", dejando vía libre a que otros actores vinculados con el trepamuros en el pasado se cuelen por las grietas multiversales.

Iron Lad, la versión de Kang en "Jóvenes Vengadores"

Y si echamos la vista un poco más allá, nos encontramos con la mencionada previamente "Ant-Man y la Avispa: Quantumania", que verá luz el 17 de febrero de 2023. Como sucede con los dos anteriores títulos, poco se sabe de esta cinta, así que nos movemos por el terreno de la especulación. Si tenemos en cuenta que la tercera película de Ant-Man apunta a dar más peso a su hija, Cassie Lang, como parece indicar la irrupción de Kathryn Newton, es probable que la intervención de Majors sea diferente a lo esperado.

Desde Marvel han confirmado que Majors interpretará a Kang el Conquistador, lo cual tendría sentido tras la decisión de Sylvie, pero, ¿y si no fuera realmente (o únicamente) el villano de esa película? La aparición de Veloz y Wiccan en 'Bruja Escarlata y Visión', la de Eli Bradley (Patriota) en 'Falcon y el Soldado de Invierno' y el inminente debut de Kate Bishop en 'Hawkeye', nos invitan a pensar que los Jóvenes Vengadores podrían nacer durante la Fase 4, por lo que entre Kang y Cassie se podría formar el mismo vínculo sentimental que vimos en la serie de cómics desarrollada por Allan Heinberg y Jimmy Cheung entre 2005 y 2006.

En aquella trama, conocíamos a una versión joven del icónico villano de Marvel, cuyo objetivo era eludir su destino y no convertirse en ese colonialista viajero temporal. Aun así, tendremos que esperar a que se desarrolle la Fase 4 para descubrir qué sucede realmente, pero de lo que no cabe duda es de que el multiverso puede agitar el UCM y traernos experiencias nuevas, que es precisamente lo que necesitaba la franquicia tras cerrar todo un ciclo con "Vengadores: Endgame".