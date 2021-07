Agatha Harkness, el personaje interpretado por Kathryn Hahn en 'Bruja Escarlata y Visión', se convirtió en uno de los villanos más queridos de los fans de Marvel. En el final de la producción de Disney+, el destino de Harkness quedó bastante incierto y dio pie a pensar que este personaje podría volver en futuros proyectos del UCM (universo cinematográfico de Marvel). Ahora, Kevin Feige, el arquitecto de la franquicia, ha confirmado que así será.

Agatha Harkness en 'Bruja Escarlata y Visión'

Feige ha hablado con Rotten Tomatoes, donde alabó el gran trabajo de Hahn metiéndose en la piel de Agatha y aseguró que volveremos a ver a este personaje "algún día, pronto". El productor recordó que la actriz ahora mismo estaba comprometida con la secuela de "Puñales por la espalda", pero explicó que después podríamos verla en otros proyectos.

Todo apunta a que la segunda película de Doctor Extraño, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", podría ser la indicada para albergar el regreso de Hahn a Marvel como Harkness. Feige ya ha confirmado anteriormente que esta producción está directamente relacionada con 'Bruja Escarlata y Visión', con Elizabeth Olsen como una de las protagonistas de la secuela, así que tendría sentido tener de vuelta a la que fue la enemiga de Wanda Maximoff en la serie.

¿Y Mobius?

Mobius, el personaje secundario de 'Loki', también ha robado el corazón de los fans de la serie. ¿Será posible verlo en próximos proyectos de la Fase 4 de Marvel? Feige ha hablado de la importancia que tienen este tipo de personajes en el universo: "Puede pasar rápidamente de que el público nunca haya oído hablar de un personaje a que se molesten con nosotros porque aún no hemos anunciado su propia película independiente. Y eso nos hace muy felices a todos".