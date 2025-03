Por Pablo Fernández Pérez | |

'La Moderna' llega a su fin el 7 de marzo de 2025. Después de más de 360 capítulos, la serie de RTVE se despide de su franja tras su tercera temporada. Lola Marceli, actriz protagonista de esta última entrega e intérprete del personaje de Maruja de Pedraza, nos ha concedido una entrevista en la que hace balance de su paso por la ficción y en la que nos cuenta cómo ha sido afrontar este final.

Ya ha pasado un mes y pico, con lo cual, ya está asumido y yo ya estoy en otras tareas. Además, estoy con muchos líos porque todo el año 2024 ha sido un año de un gran movimiento personal para mí porque nos trasladamos de ciudad, obras, mudanzas... Entonces, yo ya estoy en otras dinámicas personales que, de alguna manera, han ocupado todo el tiempo que ocupaba el trabajo. Ha sido un trabajo que a mí me ha producido una alegría enorme hacerlo, he conocido a un equipo de personas y a una productora que, desde Humberto Miró y Luis Santamaría hasta cualquier parte de cualquier equipo, ha sido realmente impresionante trabajar con ellos. Es un engranaje el de Boomerang al hacer series diarias que a mí me ha dejado muy perpleja. Qué bien lo hacen. Indudablemente, cuando supimos que no renovábamos y que se acababa la serie, pues había la tristeza lógica de saber que todas esas horas durante tantos días seguidos que pasas con esas personas están llamadas a su final. Pero, una vez que lo asumes, sigues adelante y, ahora, estoy en otras dinámicas y buscando otras formas de vivir y otros proyectos. Con lo cual, ya está asumido. Eso sí, también quiero agradecer muchísimo al público y a la audiencia cómo están defendiendo su compromiso con el visionado diario de la serie. Están comportándose de una forma maravillosa.

Lola Marceli promocionando 'La Moderna'

Entraste en esta tercera temporada para interpretar a Maruja.

Sí, en emisión entramos en septiembre u octubre de 2024, pero en rodaje entramos en agosto. Desde el principio, una de las cosas que más me sorprendió fue cómo nos recibieron, el compromiso de todos los directores y realizadores de la serie, el grupo de guionistas que nos contaron nuestras tramas... Recuerdo que cuando nos reunimos con los guionistas, cuando terminaron y se fueron, nos quedamos todos los actores mirándonos y diciendo: "Oye, esta gente lo ha contado con tal pasión que tenemos que poner todos nuestros cinco sentidos en que esto resulte precioso", porque se les veía apasionados con las historias que estaban escribiendo para nosotros. Además, creo que la serie reúne muchos ingredientes y que ha gustado a mucho tipo de público. Por ejemplo, hay una grandísima cantidad de gente joven que es fan de una forma absoluta.

¿Esperabas que el personaje pudiera tener más desarrollo y recorrido durante más temporadas?

Todos esperábamos poder seguir contando historias. Yo, de todas maneras, he de decir que mi personaje, desde el principio, ha tenido un desarrollo muy bestia porque ha sido un personaje que no ha parado, que desde los primeros capítulos ha habido una dinámica de que le sucedieran cosas y de evolucionar hacia un sitio que era muy interesante. Esta mujer era una mujer maltratada, tanto psicológicamente como emocionalmente, y empezó a hacerse más y más fuerte. También con sus momentos de caída, es lógico que una persona que ha vivido tantos años asustada no tenga armas para saber cómo comportarse o saber evolucionar. Era muy interesante verlo. Y, además, la experiencia con mis compañeros, con mi familia de 'La Moderna', era muy interesante, muy bonita, muy bella. ¿Me hubiera gustado seguir contando historias de ella? Sí. ¿Que estoy muy satisfecha con lo que ya hemos contado? También.

El momento del "no" fue triste. Pensábamos que con las audiencias que estábamos haciendo no pasaría

¿Cómo fue el momento justo en el que os dijeron que no renovaba?

Coincidió en Navidad, con lo cual fue un poco... Nos lo dijeron y nos fuimos de vacaciones, por lo que la asimilación fue un poco dura porque, encima, fue en Navidad. Hubo dos momentos de reunión y en el momento justo del "no" pues estábamos tristes. La palabra es tristeza. Pensábamos que con las audiencias que estábamos haciendo no pasaría. Y, sobre todo, porque jefes de televisión nos habían dicho que la curva de audiencia era muy buena, por lo que pensábamos que eso era un valor, indudablemente. Pero bueno, yo de estas cosas no entiendo nada. Yo me dedico a trabajar y soy una persona que sabe que las audiencias son importantes en tanto en cuanto condicionan que sigas trabajando o no, pero lo que los actores hacemos es intentar dar lo mejor que podemos y lo demás no depende casi de nosotros. Había tristeza pero, a la vez, satisfacción de saber que estábamos haciendo un trabajo muy bien hecho, una mezcla curiosa. Éramos un equipo que nos mirábamos con maquillaje, con peluquería, con los técnicos... Nos emocionábamos al mirarnos porque nos habíamos acoplado muy bien a todo el engranaje que Boomerang tenía montado desde hacía un año y pico. Fue triste por un lado, pero con la cabeza bien alta porque estaba muy bien lo que hacíamos y lo notábamos en la recepción del público y, sobre todo, vosotros los medios destacabais el buen resultado diario que estaba teniendo la serie.

Emiliano Pedraza, ¿cómo fue prepararte un papel así de mujer sometida por su marido dentro de un matrimonio impuesto?

Es curioso porque pudimos tener 15 días de ensayos antes de empezar y creamos muy buenas dinámicas familiares. Desde el principio, desde la segunda prueba de casting que yo tuve, que fue con Miguel Hermoso, hablamos entre nosotros y coincidíamos los dos en que nuestra historia recordaba un poco a la de Lady Di y el príncipe Carlos. Entonces, cuando ya nos escogieron a nosotros y asistimos a la reunión con guionistas, lo primero que nos dijeron fue que, efectivamente, había algo en la historia que recordaba a Lady Di y al príncipe Carlos, por lo que íbamos bien encaminados desde el principio. Ayudaron mucho las reuniones con directores y con la coach porque fuimos haciendo casi un trabajo teatral, en el sentido de crear dinámicas familiares, improvisaciones, de las que salieron muchas cosas y que, cuando ya nosotros nos incorporamos, pudimos alimentarnos mucho de todo lo que habíamos creado antes. Entonces, empezábamos con esa referencia pero luego surgían más referencias de diferentes obras de teatro, como 'Un león en invierno', por ejemplo. Todo esto nos iba alimentando porque ya sabemos que nuestras series son diarias y tienen unos formatos "X", pero los actores siempre acudimos a referencias que nos sirven y yo siempre intento buscar las mejores porque eso me alimenta a mí mucho. Todo esto lo pusimos encima de la mesa y, desde el principio, había una dinámica de trabajo muy potente, muy muy potente para crear y asentar muy bien los personajes en unos cimientos. Yo creo que Maruja surgió de eso, de cimientos en los que había miedo, sacrificio, amor por los hijos e, incluso, cierta esperanza de recuperar una cierta tranquilidad madura del matrimonio. Lo que pasa es que las dinámicas se dinamitan porque Emiliano cada vez va más a su bola y Maruja se fija en César, un hombre más joven, por lo que también era plantear a una mujer madura que se sube a una noria que nunca ha vivido. Todo esto se fue trabajando muy bien y creo que, tanto con Miguel como con Miguel Ángel Muñoz, se crearon unas químicas muy bonitas.

Imagen del último capítulo de 'La Moderna'

¿Qué relación se ha forjado con los compañeros de reparto en esta última temporada?

Fantástico todos, pero sí que es verdad que con algunos compañeros me he visto menos y tenía menos dinámicas. Yo por La Moderna pasaba poco. Lo poco que pasaba, lo pasaba muy bien, pero tenía menos dinámicas con ellos. Sin embargo, dentro de mi casa, las dinámicas que tenía con mis hijos, con Pepe Nufrio, con Clara Alvarado... Esas dinámicas eran muy bonitas de hacer.

Has comentado alguna vez que, actoralmente, el personaje de Maruja te ha permitido estudiar diferentes formas de corporalidad y fisicidad. Ahora, al final del camino, ¿ves que de esta serie has podido obtener recursos de los que antes no disponías?

Pues posiblemente sí. Una de las cosas que a mí me gusta ver son fotos del principio y del final de la evolución porque, si te das cuenta, hay hasta una transformación física. Es la misma persona pero el personaje se va poniendo más atractivo a medida que el amor va entrando en él. Luego, cuando el amor desaparece, la bajada a los infiernos, vuelve a tener otra fisicidad. De hecho, prácticamente ni me maquillaban, es decir, mantenían el pelo más o menos, pero en cuanto a maquillaje, muchas veces ni llevaba. Además, con una corporeidad que va evolucionando: cuando está bien, luce la ropa y luce ella, pero cuando está mal, siempre va de negro. Mi madre, por ejemplo, es una mujer a la que nunca le ha gustado el luto y todos los días me preguntaba que cuándo me iba a quitar el luto. Es verdad que todo eso hacía que el personaje tuviera hasta movimientos distintos. Yo recuerdo que, al principio de la serie, caminaba más encorvada, luego se sentía mejor y enseñaba carne, pero luego otra vez volvía a ese punto en donde se escondía en ese negro, eso sí, de dignidad. No era un negro encorvado, era un negro de aceptar tu tragedia y mostrarla como es. Todo esto lo hemos intentado trabajar en la medida de lo posible y, también, sin hacer cosas muy manierismas porque una serie diaria no lo soporta. Además, yo he intentado que todo esto fuera más sutil y más natural.

Boomerang TV ya es otra familia para mí. Ha sido un gran cuidado, un sentimiento muy fuerte de sentirse respaldados

También has comentado lo duro que es hacer una serie diaria con cambios emocionales tan rápidos.

Es una escuela tremenda porque, fundamentalmente, cuando empiezas, debes hacer el esfuerzo actoral de meterte en la situación, de ponerte en escena, de estudiártelo todo bien... Pero hay un momento en el que las dinámicas familiares ya están creadas y, muchas veces, con mirarnos pasan cosas. Yo me acuerdo un día que tenía una escena muy triste y, de repente, Pepe Nufrio, que canta muy bien, cantó una canción muy bonita de 'Los puentes de Madison' porque yo se la pedí y no hizo falta más. Ya estábamos. Eso es una cosa muy bonita que pasa en las diarias y yo lo he vivido muchas veces. Yo me acuerdo en 'Bandolera' que con Laia Costa, cuando yo supe que se marchaba de la serie, los directores nos pedían que dejáramos de llorar, que se tenía que rodar. Esa emoción estaba ahí. Es como en la vida, que de repente estás pasando un proceso y no hace falta que fuerces nada, simplemente lo tienes. Me acuerdo que con Miguel Ángel Muñoz, cuando él me dijo que se moría, yo le dije: "Mira". Y le enseñé mi guion, donde lo tenía apuntado desde hacía un mes. Yo tenía un papel en el que ponía: "Sé que Miguel Ángel se marcha, sé que César desaparece, trabaja con eso, Lola". Yo lo intuía y, por tanto, todas las escenas venían cargadas con eso, con esa emoción que me nutría. Eso es muy bonito de trabajar.

Hablando de Boomerang y de los directores, ¿cómo ha sido su trato durante los rodajes y la temporada?

Maravilloso, maravilloso. Ha sido impresionante, de verdad. Pensaba que nunca había trabajado con Boomerang, pero luego me di cuenta de que había hecho un capítulo de 'Los misterios de Laura'. Lo que quiero decir es que es la primera vez que trabajo con ellos día a día y ha sido maravilloso. Yo he trabajado mucho con Diagonal, para mí son como mi familia y hacen las series diarias de una manera impresionante, pero es que Boomerang ya es otra familia para mí, también. Es que ha sido un cuidado, un sentimiento muy fuerte de sentirse respaldados. Y una cosa que me ha encantado es que los cinco realizadores se implicaban mucho. Muchas veces, cuando una serie diaria ya va, confían en que el actor no necesita mucha dirección. Sin embargo, con nosotros, desde el principio hasta el final, todos los directores nos han ido diciendo cosas, enfoques, propuestas, y ha sido como que siempre nos acompañaban cogiéndonos un dedito de la mano. Ha habido un desafío que nunca se ha acabado y eso no es fácil porque en una serie diaria las dinámicas son tan rápidas que, normalmente, cualquier director confía en que el actor sea quien mejor conoce su persona. Pero aquí ha habido siempre una colaboración constante con los directores y ha sido una cosa muy gratificante para todos nosotros.

Lola Marceli como Maruja en 'La Moderna'

Un momento que os lleváis es la nominación a Emmy Internacional, ¿qué pasó cuando os enterasteis de eso?

Claro, es que eso es un mérito de los que están desde el principio. Cuando nosotros estamos, al poco tiempo fue la nominación y nosotros recogimos ese fruto que los demás habían plantado desde el primer episodio. Realmente, el premio es la nominación. Indudablemente, uno quiere ganarlo, no lo neguemos, pero que te nominen es tan heavy a nivel mundial... Te alegras mucho. Yo creo que esto fue como esa especie de palmadita en la espalda de "lo estamos haciendo bien". Fueron unas semanas de una gran satisfacción para todos, sí. Y también, he de agradecer que la prensa lo recogiera, porque habéis hecho mucho eco de esta nominación y hay que agradecéroslo. Ver que en ese momento se recogiera por parte de los medios todo de una forma continua, es algo muy satisfactorio.

Finalmente, ¿qué balance total haces de esta etapa?

Un balance muy bueno, indudablemente. Ha sido de esas experiencias que todo actor querría. Cuando la experiencia de un trabajo es tan gratificante como esta, se queda en tu corazón para siempre. Con muchas ganas de volver a seguir trabajando con los de Boomerang. Yo se lo dije el día de la despedida y les dije que, a pesar de que nosotros seamos los más visibles, no estaríamos ahí sin ellos. Quise mirar a cada uno de esos rostros que nos acompañaron detrás de la cámara y que, a veces, nos han aplaudido. Ellos están muy acostumbrados a ver escenas todo el rato y a hacer 12 secuencias al día si hace falta y ha habido momentos en los que se paraban y aplaudían. Entonces, claro, eso para los actores es tremendamente gratificante y poderoso, nos hace volar, nos impulsan. Y lo digo desde la humildad, eh. Me he llevado una calidad humana conmigo que aún lo pienso y me emociona.

Cuando la experiencia de un trabajo es tan gratificante como esta, se queda en tu corazón para siempre

¿Estás satisfecha con el final de tu personaje?

Sí, es muy bonita la última secuencia que tuve.

¿Futuros proyectos? ¿Se puede desvelar algo?

Digamos que, ahora mismo, no hay nada fijo. Es verdad que hay algunas expectativas, pero ahora mismo no puedo decirte nada. Hay expectativas que, si se cumplen, me harán también muy feliz, pero no puedo decir gran cosa ahora mismo. Además, es que hace un mes y pico que he dejado de trabajar, por lo que tampoco ha habido mucho tiempo. Cuando estás comprometido en una serie diaria, no cuentan contigo en los castings de otros proyectos porque saben que no puedes. Ahora, en un mes y pico, sí que es verdad que hay conversaciones de cosas pero vamos a ver cómo se desarrollan.