'Los Simpson' mata a uno de los miembros de la familia en el final de la temporada 36

Por Alejandro Rodera |

Los Simpson ' vive en un perpetuo presente, pero de vez en cuando se atreve a mirar al futuro. A lo largo de su extensísima andadura,que han tratado de imaginarse el destino de los protagonistas, a los que normalmente vemos en una época estática. Aun así, esas entregas aisladas no tienen la necesidad de encajar en el canon general, aunque

De hecho, la última de ellas, que precisamente coincide con el cierre de la temporada 36, ha generado mucho ruido. Y en este caso no lo ha hecho por imaginarse un futuro descabellado, sino uno que contiene un giro descorazonador. El episodio, titulado 'Estranger Things' y que se podrá ver en España a través de Disney+, contiene un salto en el tiempo de unos 35 años y se despide de uno de los personajes más icónicos, Marge Simpson, que pierde la vida y deja en una situación delicada al resto de la familia.

Marge observa desde el cielo al resto de protagonistas de 'Los Simpsons'

El capítulo contiene la escena del funeral de la matriarca, mostrando una lápida en la que se describe al querido personaje como una "amada esposa, madre y sazonadora de chuletas". Sin embargo, la entrega no gira tanto en torno a ese fallecimiento, sino a las dinámicas de la familia en un momento en el que Lisa y Bart han perdido la inocencia de la infancia y se enfrentan a un mundo muy diferente.

Ella se ha convertido en una importante ejecutiva de la NBA, mientras que él regenta una residencia ilegal en la que se encuentran Homer y sus amigos. Tras un tiempo distanciados, Lisa encuentra un vídeo en el que Marge pide a los hermanos que no pierdan la amistad que les unió de niños. Entonces, se despliega un proceso de reconexión entre los dos hermanos que es observado por Marge desde el cielo, donde comparte un apasionado romance con Ringo Starr.

Marge junto a Ringo Starr en el final de la temporada 36 de 'Los Simpson'

Muerta, pero no mucho

Así pues, 'Los Simpson' ha matado a Marge para explorar las conexiones emocionales entre el resto de personajes de la familia amarilla, pero eso no implica que no vayamos a volver a verla. Como suele ser habitual con estos episodios ambientados en el futuro, la trama en realidad en contenida y no tiene un impacto real en el universo de la serie. Por tanto, no cabe duda de que Marge estará de vuelta en la siguiente temporada, que estará lejos de ser la última, ya que recientemente Fox extendió su compromiso al dar luz verde hasta la 40ª tanda.