El martes 7 de diciembre, Telecinco emitió la décimo tercera gala de 'Secret Story: Cuenta atrás', con Carlos Sobera, en la que se abordaron los días de máxima tensión que estaban viviendo Cristina Porta y Luca Onestini en el reality, después de las nominaciones. El hecho de que el italiano se sintiera decepcionado con la catalana por su reacción tras su "sacrificio" para que ella fuera inmune mientras él quedaba en manos del público, generó un distanciamiento que se manifestó en numerosas discusiones que no parecían acercar sus posturas, sino todo lo contrario.

Luca Onestini y Cristina Porta discuten en el jacuzzi en 'Secret Story'

A la tensión generada entre la pareja, se sumó un grito del exterior en contra de Onestini, que no gustó nada al afectado. "Feliz, ¿verdad? Estás consiguiendo lo que querías, echarme mierda", le reprochó el italiano, a una sorprendida Porta. Ante la ausencia de una conversación entre los dos, la catalana se lanzó a abordar a Onestini en el jacuzzi, donde protagonizaron una disputa cargada de reproches, en la que él incluso le recriminó que "te estás comportando como una enemiga, cuando te lo he dado todo". "Y yo a ti. O sea, estás diciendo que no te quiero, ¿no?", respondía Porta, a quien el italiano confesó que "pienso que o tienes una manera completamente absurda de demostrarlo o no, no me quieres", al igual que le echó en cara el estar "intentando hacerme daño más que los demás que están aquí".

"Tú desconfías de lo que siento por ti. Si no, no tendrías ninguna duda", señaló Porta, sin deseos de "discutir más", tras lo cual defendió sus visitas al Cubo "porque no puedo más y estoy todo el día llorando porque no quiero estar mal contigo". Ambos se enzarzaron en una discusión sobre la nominación en la que el italiano declaró que "yo pienso con el corazón, tú utilizas la cabeza y esa es la diferencia entre nosotros". "Lo estoy pagando peor que una nominación", contestó la catalana, a quien su compañero señaló que "me parece que eres una ingrata", además de que "no te permito más hacerme daño". Asimismo, Onestini criticó de Porta que tuvieran "una relación importante y la echas al suelo como si nada, estoy harto". "Si sientes algo, ¿por qué me haces daño? Una persona que te hace esto, no te quiere", añadía el concursante. "Yo te quiero y eso significa que no te haría daño nunca. No hay mala intención", aseguró Porta, en una disputa que concluyó con ambos besándose a pesar de todo.

La relación de Luca y Cristina ha saltado por los aires ???? ¿Creéis que es el fin de la pareja?



???? No, acabarán el programa juntos seguro

?? Esta claro clarinete que si#SecretCuentaAtrás13 #SecretStory pic.twitter.com/901deUCsSu — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 7, 2021

"No has sabido demostrarme que me quieres"

Cristina Porta y Luca Onestini terminan cordialmente una de sus disputas en 'Secret Story'

La tensión entre los dos llegó a salpicar a Jesús Oviedo cuando trató de mediar entre los dos a petición de Porta. Dicha intervención no gustó en absoluto a Onestini, que acudió al encuentro de la catalana, en el Cubo, donde ambos discutieron de nuevo. "No quiero que me veas llorar, porque dices que me victimizo", señalaba la concursante, a quien el italiano reprochó que "no se puede hablar contigo". La tensión continuó en el vestidor de la casa, después de que Porta impidiera que Onestini volviera a entrar en el Cubo para conversar, por lo que apuntó que "no va a ser todo cuando a ti te dé la gana. Yo no he hecho nada con mala intención", al igual que le recriminó que "desconfías de mí". "Tenían razón cuando decían que solo puedes hablar con quien te dé la razón. Si tú estás mal, yo siempre estaré ahí; pero si es por un problema que no existe, ¿qué coño tengo que hacer?", soltaba el italiano, enfadado.

El concursante manifestó entonces que "pienso en tirarme en una puta nominación por ella porque esperaba que la relación fuera más fuerte y pasa todo lo contrario". "El amor no se muestra con una nominación", replicó Porta, quien aseguró que "lloro porque me muero de la pena por estar mal contigo y pensaba que esto seguiría fuera" y declaró que "es absurdo que a estas alturas me digas que cabe la posibilidad de que no te quiera". "A lo mejor es que no has sabido demostrármelo como yo lo necesito", matizó Onestini, ante lo que Porta respondió que "voy a hacer lo mismo que tú y abro el melón que nunca he abierto contigo, que es: a lo mejor no me quiere". Un enfrentamiento que concluyó con la concursante pidiendo a su compañero que confiase "en mí. Te prometo que no te voy a pegar la patada nunca, porque es imposible que deje de sentir lo que siento por ti".