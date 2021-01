El zasca de Lucy Lawless (Xena) a Kevin Sorbo (Hercules) que arrasa en redes: "Xena siempre fue mejor"

El asalto de los adeptos de Donald Trump al Capitolio de los Estados Unidos ha revolucionado por completo el panorama de la actualidad. Cada periodista y cada colaborador televisivo se ha lanzado a cubrir y opinar sobre la noticia, pero no han sido los únicos. Actores, cantantes y celebridades de todo tipo también han manifestado su opinión; en algunos casos, resultando en enfrentamiento.

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler