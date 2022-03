El 9 de marzo llega a Antena 3 la serie 'Alba', estrenándose en abierto un año después de su emisión en Atresplayer Premium. Hablamos con Luis Santamaría, productor ejecutivo de la serie de Boomerang TV, quien nos da las claves de esta ficción, contando todo lo que significa, cómo ha ayudado a algunas personas y si hay posibilidad de darle continuidad en caso de que se convierta en un fenómeno. Además, también nos da alguna pista de 'Si lo hubiera sabido', la serie para Netflix que se encuentra en proceso de postproducción, y recuerda cómo era trabajar en series diarias como 'Acacias 38' o 'El secreto de Puente Viejo'.

'Alba' se estrenó hace un año en Atresplayer Premium, cuéntanos qué acogida ha tenido en todo este tiempo.

Realmente los datos solo los tiene Atresmedia. Lo que a nosotros nos ha transmitido la cadena es que fue muy bien y ha sido de lo más visto. Creo que en su momento era lo más visto y luego ya, con otros estrenos, pues la superaron. La acogida fue muy buena dentro de la plataforma, pero como los datos no se comparten y son internos, es ahora en abierto cuando tendremos los datos.

Aunque la serie se estrenó hace un año en Atresplayer, lamentablemente la temática que trata la serie sigue siendo de vigente actualidad

¿Qué esperáis ahora de su emisión en abierto?

Nosotros estamos expectantes y la verdad es que para nosotros es un misterio. Tenemos mucha curiosidad por ver el comportamiento del público, porque aunque la serie se estrenó hace un año, lamentablemente la temática que trata la serie sigue siendo de vigente actualidad. No es una serie que por haberse estrenado hace un año pudiese haber quedado caduca, sino que está latente en la sociedad.

El equipo de 'Alba', con Luis Santamaría en el centro

Tenemos el ejemplo reciente de 'Mentiras', que después de llevar un tiempo en Atresplayer ha arrasado al emitirse en Antena 3.

¿Dónde hay que firmar? Nos encantaría. La verdad es que yo, personalmente, me alegré un montón de la acogida. La verdad es que en esta industria, cada vez que se estrena una serie española y funciona, independientemente de la productora que sea o la cadena que sea, uno se alegra. En realidad es bueno para todos los que nos dedicamos a contar historias en España.

Desde el momento en el que una serie hace que una persona pueda animarse a contar que ha sido violada, ya solo por eso merece la pena la serie

Gracias a 'Alba', algunas mujeres se han animado a contar sus casos de violación. Esto quiere decir que además de ofrecer entretenimiento, en cierta medida también ayuda a mucha gente.

Es impresionante y es lo más importante de la serie. Elena Rivera, nuestra protagonista, recibió llamadas y contactaron con ella a raíz de haber visionado la serie. Chicas muy jóvenes le contaban que habían sufrido lo mismo y que les había animado a visibilizar y no ocultar el drama del que obviamente ellas no eran en absoluto responsables. Desde el momento en el que una serie o un capítulo hace que una persona pueda animarse a algo así, ya solo por eso merece la pena la serie. Hablamos de cosas más importantes que la mera ficción.

Ya desde que se presentó la serie se dijo que había sido creada como temporada única y así lo anuncia también ahora Antena 3. ¿Hay posibilidad de segunda si pegara el pelotazo?

En principio no lo tenemos contemplado. Nosotros nos propusimos hacer una sola temporada; la serie se concibió como tal, pero ya sabes cómo es la televisión. Si la serie ahora pega el pelotazo no sabemos qué puede pasar, pero en principio nuestra idea era esa y pusimos toda la carne en el asador. ¿Que de ahí se puede sacar más contenido para un futuro? Indudablemente.

Ahora estás con la postproducción de 'Si lo hubiera sabido' para Netflix. Cuéntanos un poco más de esta serie.

Poco te puedo contar. Es cierto que la serie ya la terminamos de rodar y estamos en fase de postproducción. Estamos muy contentos y muy ilusionados porque está quedando muy bonita. Es una comedia dramática protagonizada por Megan Montaner, ambientada en Sevilla y queremos terminarla lo antes posible para poderla entregar a la plataforma y que ellos decidan cuándo emitirla.

¿La veremos en 2022?

Eso ya no es decisión nuestra, pero a mí me gustaría verla en 2022, sí.

Hemos tenido una libertad absoluta por parte de Netflix para hacer 'Si lo hubiera sabido'

La serie se conoció con la polémica de que no se podría grabar en Turquía por una trama gay y Netflix trajo a España la producción. ¿Habéis tenido completa libertad creativa?

Sí, en ese sentido hemos tenido una libertad absoluta. Desde ningún ámbito se nos ha puesto ningún problema y la verdad es que ha sido un placer. Hemos trabajado exactamente igual que en cualquier otra producción.

Igual que me has dicho que 'Alba' se creó para una única temporada, ¿esta está creada para que tenga un mayor recorrido?

Me encantaría responder, pero no puedo.

Series que sí que han tenido largo recorrido han sido 'El secreto de Puente Viejo' y 'Acacias 38'. ¿Cómo se queda alguien al recibir la noticia del final en tan poco tiempo?

Estamos luchando por tener una nueva diaria y poder seguir haciendo lo que más nos gusta que es contar historias

Una serie diaria realmente no la hace una sola persona, ni dos ni tres. Es una suma de muchísimos talentos y de un diseño muy complejo que hace que toda una maquinaria funcione. En una serie diaria hay 10 guionistas que cada uno aporta su talento. El que escribe una biblia puede estar bien, pero sin el que escaleta o dialoga no sirve de nada. Más producción, actores... En una serie diaria participan 120 personas y cada una de ellas es vital, y no es una frase hecha. Para mí es mucho más difícil hacer una serie diaria que en prime time, porque no hay nada más complejo. La satisfacción de que hayamos sido protagonistas de dos de los mayores éxitos de los diarios de la historia de este país es mucho orgullo. 'Acacias' fueron 6 años y 'Puente Viejo', casi 10, entonces nosotros mantenemos gran parte del talento creativo de estas dos series que trabajan en guion con nosotros. Algunos están desarrollando nuevos planteamientos de series diarias; nosotros estamos luchando por tener una nueva diaria y poder seguir haciendo lo que más nos gusta que es contar historias.