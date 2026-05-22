Por Redacción |

La gala 12 de 'Supervivientes' arrancó con una de las grandes incógnitas que había quedado pendiente: el esperado corte de pelo de Claudia Chacón , después de que la concursante aceptara el reto planteado por el programa en la mesa de las tentaciones de la gala anterior.

Sin embargo, antes de llegar a ese momento, el avance ya dejaba claro que la noche no iba a girar solo en torno a su cambio de imagen. Las imágenes anticipaban robos de comida, una Claudia convencida de que sus compañeros le estaban quitando parte de su tarta y una convivencia cada vez más al límite entre los supervivientes. Además, el programa prometía una mudanza exprés, aunque no exactamente como los concursantes imaginaban.

Los 5 peores y mudanza exprés

La mudanza exprés suponía un nuevo giro para los supervivientes. El programa anunciaba que algunos de ellos tendrían que abandonar la playa unificada para trasladarse a una isla más pequeña y mucho más dura. La decisión, además, no dependía directamente de la organización, sino de los propios concursantes.

Jorge Javier Vázquez les pidió que, después de, eligieran quiénes eran para ellos los. Al ser la líder, Ivonne Reyes fue la encargada de comunicar la lista, con la única condición de que no podía incluirse a sí misma. Los nombres elegidos fueron

La mudanza exprés dejó atrás ropa tendida, una lona grande y parte de la comida que Claudia y Maica habían conseguido en la mesa de las tentaciones.

Los concursantes que no fueron señalados tuvieron que subirse inmediatamente a la barca, mientras que los cinco elegidos se quedaron en la playa para afrontar la mudanza. El programa les dio solo un minuto y medio para coger todo lo que quisieran llevarse. Todo debía estar dentro de la embarcación antes de que terminara el tiempo; de lo contrario, lo perderían.

La escena dejó a los supervivientes actuando a contrarreloj, intentando salvar lo imprescindible para la nueva etapa. Entre prisas, nervios y gritos, uno de los grandes objetivos fue mantener a salvo el fuego, consciente el grupo de que podía ser clave para sobrevivir en una localización más complicada.

Después, los cinco supervivientes elegidos explicaron al resto lo que acababa de ocurrir con la mudanza exprés. Sus compañeros se quedaron boquiabiertos al descubrir que la nueva ubicación era una playa preciosa, pero mucho más pequeña y con peores opciones para encontrar comida.

La tensión aumentó cuando Jorge Javier Vázquez hizo recuento de todo lo que se habían dejado atrás durante el traslado. Entre las cosas importantes estaban toda la ropa tendida, una lona grande y parte de la comida de Claudia y Maica Benedicto . Las caras de ambas lo decían todo, conscientes de que esa comida les había costado parte de su pelo en la mesa de las tentaciones.

La situación se complicó todavía más cuando María Lamela informó a los concursantes de que durante el fin de semana había previsión de fuertes lluvias. Una noticia que caía como un jarro de agua fría, especialmente después de haber perdido una lona que podía ser clave para protegerse en una localización más dura y con menos recursos.

Alba y Maica se jugarán el liderazgo tras la recompensa de Alvar

Antes del juego de prelíder, Alvar recibió una recompensa especial por haber alcanzado las 100 capturas de peces durante la aventura. Después llegó el turno de la prueba, aunque Aratz no pudo participar: en su mesa de las tentaciones había renunciado a jugar por la recompensa de comida.

El reto consistía en resistir apoyados sobre una pared, cada concursante en su propia estructura, con los pies y la espalda colocados en tensión. El objetivo era aguantar el máximo tiempo posible, ya que los dos últimos en caer pasarían directamente al juego de líder.

El juego de prelider deja a Alba y Maica con la posibilidad de ser líderes.

A los siete minutos, con todos todavía en pie, María Lamela introdujo un cambio de posición: los supervivientes debían colocar los brazos completamente en cruz y, desde ese momento, no podían tocar la estructura con las manos. La prueba empezó entonces a complicarse hasta que solo quedaron dos concursantes en pie.

El juego de prelider deja a Alba y Maica con la posibilidad de ser líderes.

Finalmente, Alba Paul y Maica fueron las últimas en caer, por lo que ambas se ganaron el derecho a disputar el próximo juego de líder.

Claudia cumple el reto y se corta el pelo al máximo

Antes de llegar al momento más esperado de la gala, Jorge Javier Vázquez presentó en plató a Miguel, el peluquero de confianza de Claudia, que sería quien guiara a María Lamela durante el corte. Su presencia sirvió para tranquilizar a la concursante antes de cumplir el reto que había aceptado en la mesa de las tentaciones.

Miguel habló directamente con Claudia y le pidió que estuviera tranquila, asegurándole que él se encargaría de solucionarlo cuando regresara de Honduras. Además, también quiso mandar un mensaje a Maica, ya que también es su peluquero, y le dijo que estaba preciosa. Sus palabras hicieron que Maica se rompiera al escucharle.

Maica se emocionó al escuchar a Miguel, su peluquero, después del duro corte de pelo que aceptó en la mesa de las tentaciones.

Finalmente, Claudia cumplió su promesa y aceptó cortarse el pelo al máximo, aunque siguiendo las indicaciones de Miguel para esquivar la zona de la raíz desde la frente hasta la coronilla. El objetivo era dejar margen para que, cuando saliera del concurso, su peluquero pudiera colocarle extensiones y reconstruir su melena.

Claudia cumplió el reto pendiente y se cortó el pelo al máximo siguiendo las indicaciones de su peluquero desde plató.

Gerard, dedicatorias y despedida

Antes de conocer el nombre del expulsado, Gerard quiso dedicar unas palabras a algunos de sus compañeros más importantes dentro de la aventura. Primero se dirigió a Aratz, de quien aseguró que empezó siendo un compañero más y ha terminado convirtiéndose en un hermano para él dentro del concurso.

También tuvo palabras para Maica, con quien explicó que lleva un año cuidándose mutuamente. Gerard reconoció que, aunque en la convivencia se hayan visto discusiones entre ellos, ella sigue siendo una persona muy importante en su vida.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando se dirigió directamente a Claudia. Gerard admitió que el hecho de conocerse de antes pudo afectar a su relación dentro del concurso y que quizá había un rencor que no estaba del todo curado. Sin embargo, también reconoció que Claudia había sido mucho más generosa con él de lo que imaginaba y destacó que, aunque desde fuera pueda parecer "una loca", tiene un corazón enorme.

Gerard se despidió de sus compañeros con palabras para Aratz, Maica y Claudia antes de quedar expulsado de 'Supervivientes'.

Después de esa despedida anticipada, llegó el veredicto de la audiencia. El superviviente salvado fue Aratz, por lo que Gerard quedó expulsado de 'Supervivientes'. La noticia dejó boquiabiertos a sus compañeros, que no esperaban su salida.

Alba gana el collar de líder y Gerard se despide con una última nominación

Después de la expulsión, llegó el momento de la prueba de líder entre Maica y Alba, una victoria clave porque otorgaba inmunidad y el poder de nominar directamente a un compañero. Finalmente, Alba se impuso en el juego y consiguió el collar de líder, asegurándose una semana más en la aventura.

La gala también dejó el momento de Gerard frente al espejo después de 78 días en Honduras. El concursante se quedó sorprendido al ver su cambio físico tras casi tres meses de supervivencia, hambre y desgaste. Antes de abandonar definitivamente el concurso, Poseidón le concedió un último privilegio: nominar con un punto a uno de sus compañeros.

Gerard tuvo el último privilegio y lanzó su última nominación a Ivonne.

Gerard no dudó y decidió darle ese punto a Ivonne, recordando la nominación que ella le hizo semanas atrás y que él vivió como una traición. Además, como su penitencia seguía vigente hasta el domingo, el concursante deberá hacer el trayecto de vuelta a España con el taparrabos puesto.

Las nominaciones quedan en el aire por el tridente dorado

La gala terminó con una nueva ronda de nominaciones, aunque con una sorpresa final que dejó la lista todavía abierta. Darío fue el primero en votar y nominó a José Manuel Soto, mientras que el cantante le devolvió el voto y señaló a Darío. Después, Ivonne nominó a Alvar, y este decidió votar también a Darío.

El turno de Claudia dejó además un momento especial, ya que el programa le anticipó la videollamada con su novio, aunque podría hablar con él con más calma al día siguiente. Antes de eso, la concursante nominó a Aratz. El propio Aratz señaló después a Darío, mientras que Borja nominó a Soto y Maica volvió a poner sobre la mesa el nombre de Aratz.

Con estos votos, los nominados del grupo quedaron entre Darío, Aratz y Soto, pero todavía faltaba la decisión de Alba como líder. La concursante, que había ganado el collar en la prueba frente a Maica, tenía el poder de nominar directamente y decidió señalar a Borja.

Darío, Aratz, Soto y Borja quedaron como nominados provisionales antes de que el tridente dorado pueda cambiar la lista.

Así, la lista provisional de nominados quedaba formada por Darío, Aratz, Soto y Borja. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez anunció un nuevo giro antes de cerrar la gala: las votaciones no se abrirían todavía, porque el domingo los concursantes tendrán que luchar por el tridente dorado, un poder capaz de modificar la lista de nominados.