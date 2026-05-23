Por Fidel Conejero |

Después de casi dos meses alejada de los platós, Alejandra Rubio ha regresado a televisión. La colaboradora y nieta de María Teresa Campos reapareció este viernes en '¡De viernes!', donde explicó los motivos de su retirada temporal y aprovechó para promocionar la novela que acaba de publicar.

Fue a finales de marzo cuando la hija de Terelu Campos sorprendió anunciando en 'Vamos a ver' que necesitaba alejarse del foco mediático. "He tomado decisiones muy impulsivas a lo largo de mi vida. Ahora me he planteado que igual esto no es lo que yo quería para mí", confesó entonces.

Ahora, nada menos que sesenta días después, Alejandra ha aclarado que el motivo de su regreso responde precisamente a la promoción de ese nuevo proyecto profesional. "Estoy haciendo promoción de mi libro y para eso he venido. Para mí es algo importante y me encantaría compartirlo y cuanto más visibilidad, mejor", explicó durante la entrevista.

La colaboradora aseguró además que necesitabaporque no estaba atravesando un buen momento personal. Según, durante su última etapa televisivacontinuamente "".

Alejandra Rubio hablando sobre su libro en '¡De Viernes!'

Bea Archidona frena a Alejandra Rubio en pleno directo

El momento más incómodo de la entrevista llegó cuando la conversación derivó hacia José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y primo de Alejandra Rubio, con quien los medios del corazón llevan tiempo especulando sobre su mala relación.

La polémica surgió después de que se comentara que Alejandra no le había invitado a la firma de libros que realizará próximamente en la Feria del Libro. La colaboradora justificó esa ausencia asegurando que su primo "no está en mis contactos principales. Todo el mundo es bienvenido", afirmó a continuación.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando Beatriz Archidona insistió en si Almoguera podría haberse sentido molesto por ese gesto. Fue entonces cuando Alejandra Rubio respondió tajante intentando cortar el tema: "Yo he venido a hablar de mi libro, no de mi primo".

La frase recordó inevitablemente a la mítica reacción de Francisco Umbral en televisión frente a Mercedes Milá, algo que la propia presentadora no dejó pasar. "Que esto no es 'Página Dos' de literatura, que estás en '¡De viernes!'", le respondió Archidona visiblemente incómoda.

Pese al rifirrafe, Alejandra se mantuvo firme y volvió a insistir en que no quería entrar en más polémicas familiares. "He venido a hablar de mí y de mi libro. No voy a polemizar con nada", zanjó finalmente.

Pipi Estrada opina sobre el libro de Alejandra Rubio

Sin planes claros para volver como colaboradora

Durante la entrevista, Alejandra Rubio también fue preguntada por la posibilidad de regresar próximamente como colaboradora habitual de televisión, especialmente ahora que Telecinco ha anunciado nuevos programas para el verano.

Sin embargo, la hija de Terelu Campos dejó claro que, al menos por ahora, no hay nada cerrado. "No lo sé, no me lo ha ofrecido nadie", respondió cuando le plantearon la posibilidad de incorporarse a 'De lunes a viernes', el nuevo programa de verano de la misma productora, que llegará en las tardes de verano.

Con esta reaparición, Alejandra Rubio vuelve a colocarse en el foco mediático apenas unas semanas después de haber anunciado que necesitaba distanciarse de la televisión y del desgaste que, según ella misma reconoció, le había provocado su continua exposición pública.