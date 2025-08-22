Abril-Cerral, el reencuentro: Luján Argüelles y Elena Furiase, juntas en otro concurso para ¿renovar el meme?

Por Sandra Alcaide Barrón |

Con la llegada del verano, Telecinco ha recuperado las entregas de ' El rival más débil ' que se habían quedado sin emitir después de. La vuelta del concurso presentado por Luján Argüelles a las pantallasque se grabó hace ya más de un año:entre la presentadora y Elena Furiase 16 años después de su icónico momento en ' Password '.

Ambas coincidieron en el año 2009 en 'Password', el concurso que presentaba Luján Argüelles y, desde entonces, se recuerda todos los años a Elena Furiase en el mes de abril. Es por esto que la presentadora ya le advertía en su introducción: "Elena Furiase, tú y yo en un concurso. ¿Vienes a renovar el meme?".

Luján Argüelles despidiendo a Elena Furiase de 'El rival más débil'

"Vengo a renovar el meme, a ver si esta vez no lo hago yo y lo hace otro compañero y así nos repartimos un poquito los mensajitos", respondía ella. De nuevo, la presentadora, haciendo hincapié en su papel de "villana" en el concurso, bromeaba con ella con que "solo le pido a la luna que no te salgan preguntas con meses del año".

Elena Furiase durante el momento del meme abril-cerral en 'Password'

El icónico momento del abril-cerral

Finalmente, Elena Furiase no conseguía llegar a la fase final del concurso, tras ser eliminada por sus otros dos compañeros. Entonces, gracias al empeño de la presentadora, ambas hacíandel meme. "Ahí está la puerta,", a lo que la actriz respondía

Durante la participación de Elena Furiase en 'Password', debía ayudar a una concursante a averiguar la palabra "mayo", por lo que le daba la pista de "abril". En este momento obtenía la respuesta inesperada de "cerrar". Al matizar la actriz que su palabra acababa en ele y no en erre, la concursante decía "cerral", algo que le hizo estallar a carcajadas. 16 años después este momento sigue siendo viral y sigue siendo recordado por las redes, que se encargan de hacérselo llegar a la actriz cada año. De hecho, en alguna ocasión ha dejado entrever su hartazgo ante el tema.