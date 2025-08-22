FormulaTV
Conectar
Exclusiva Ana Rosa Quintana ya tiene fecha para el estreno de la temporada 21 de 'El programa de Ana Rosa'

16 AÑOS DESPUÉS

Abril-Cerral, el reencuentro: Luján Argüelles y Elena Furiase, juntas en otro concurso para ¿renovar el meme?

Ambas han recordado su icónico momento 16 años atrás en 'Password', a pesar de que la actriz no lo recuerda con tanto cariño.

Abril-Cerral, el reencuentro: Luján Argüelles y Elena Furiase, juntas en otro concurso para ¿renovar el meme?
©Mediaset España
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Viernes 22 Agosto 2025 14:00 (hace 6 horas)

Programa relacionado

El rival más débil

El rival más débil

El rival más débil

2002 - Act

España

Concursos Entretenimiento

Vídeos FormulaTV
Con la llegada del verano, Telecinco ha recuperado las entregas de 'El rival más débil' que se habían quedado sin emitir después de su repentina cancelación en octubre de 2024. La vuelta del concurso presentado por Luján Argüelles a las pantallas ha mostrado un divertido momento que se grabó hace ya más de un año: el reencuentro en un concurso entre la presentadora y Elena Furiase 16 años después de su icónico momento en 'Password'.

Ambas coincidieron en el año 2009 en 'Password', el concurso que presentaba Luján Argüelles y, desde entonces, se recuerda todos los años a Elena Furiase en el mes de abril. Es por esto que la presentadora ya le advertía en su introducción: "Elena Furiase, tú y yo en un concurso. ¿Vienes a renovar el meme?".

Luján Argüelles despidiendo a Elena Furiase de &#39;El rival más débil&#39;

Luján Argüelles despidiendo a Elena Furiase de 'El rival más débil'

"Vengo a renovar el meme, a ver si esta vez no lo hago yo y lo hace otro compañero y así nos repartimos un poquito los mensajitos", respondía ella. De nuevo, la presentadora, haciendo hincapié en su papel de "villana" en el concurso, bromeaba con ella con que "solo le pido a la luna que no te salgan preguntas con meses del año".

Finalmente, Elena Furiase no conseguía llegar a la fase final del concurso, tras ser eliminada por sus otros dos compañeros. Entonces, gracias al empeño de la presentadora, ambas hacían una especie de recreación del meme. "Ahí está la puerta, primero abril y luego...", a lo que la actriz respondía "cerrar".

Elena Furiase durante el momento del meme abril-cerral en &#39;Password&#39;

Elena Furiase durante el momento del meme abril-cerral en 'Password'

El icónico momento del abril-cerral

Durante la participación de Elena Furiase en 'Password', debía ayudar a una concursante a averiguar la palabra "mayo", por lo que le daba la pista de "abril". En este momento obtenía la respuesta inesperada de "cerrar". Al matizar la actriz que su palabra acababa en ele y no en erre, la concursante decía "cerral", algo que le hizo estallar a carcajadas. 16 años después este momento sigue siendo viral y sigue siendo recordado por las redes, que se encargan de hacérselo llegar a la actriz cada año. De hecho, en alguna ocasión ha dejado entrever su hartazgo ante el tema.

Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas