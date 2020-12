Lydia Bosch vuelve a la televisión de la mano de 'Servir y proteger'

El 26 de noviembre Lydia Bosch anunciaba, a través de su cuenta de Instagram, que había sido diagnosticada con un carcinoma basal (cáncer de piel). La actriz, que se ha mostrado fuerte y positiva en todo momento, ha dedicado varias de sus publicaciones en redes de estas últimas semanas a crear conciencia sobre esta enfermedad. Ahora, tan solo dos semanas después, anuncia que regresa a la televisión con una colaboración especial en la serie 'Servir y proteger'.

Lydia Bosch se une al reparto de 'Servir y proteger'

Bosch, que ya se ha incorporado al rodaje de la ficción diaria de La 1, volverá a trabajar con Antonio Valero, su compañero de reparto en la mítica serie 'Médico de familia'. La actriz interpretará a Mabel, exmujer del inspector Tomás Salgado (Valero) y médica forense, cuya colaboración será decisiva en la investigación del asesino de policías.

No será el único reencuentro que viva Bosch en la pequeña pantalla: también se reencontrará con otra compañera de 'Médico de familia', la actriz Luisa Martín, con la que no ha coincidido en un proyecto de ficción desde que terminase la serie de Globomedia hace ya más de 20 años. Será a finales de enero del próximo año cuando podamos ver el regreso de la catalana a la televisión.

"Trabajo con dos de mis mejores amigos"

Lydia Bosch visitó 'La hora de La 1' para comentar su reciente incorporación al equipo de la serie producida por Plano a Plano. "Me ha encantado la experiencia porque me he juntado con dos de mis mejores amigos", decía en referencia a Valero y Martín. La actriz también dedicaba unos minutos a hablar sobre su enfermedad, lanzando un mensaje de concienciación y recalcando la importancia del uso de crema de protección solar y hacerse revisiones de forma habitual.