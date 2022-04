Telecinco sigue buscando dar con la tecla para volver a atraer al mayor número de espectadores posible, mientras los colaboradores de 'Sálvame' siguen inmersos en sus habituales disputas. Lo que no cambia es que Lydia Lozano terminó devastada tras darse a conocer que comentó una información errónea que afectaba directamente a Ana María Aldón. A propósito del llanto, inició un nuevo enfrentamiento con Laura Fa.

Lydia Lozano, en 'Sálvame limón'

Aunque parecía que el 'Limón' del 20 de abril iba a transcurrir con calma, las alarmas saltaron tras darse a conocer que la hermana de José María Manzanares, al que Lozano dio por muerto sin estarlo, se había puesto en contacto con ella a través de un tercero. El "no te preocupes" que confesó haber recibido se transformó rápidamente en otro quebradero de cabeza para la colaboradora; de hecho, se comentó que habría vuelto a meter la pata.

"La noticia que diste ayer no era esa", apostillaba Laura Fa, mientras su compañera trataba de defenderse. Aunque Lydia enumeraba las exclusivas que llegó a contar en el pasado, la colaboradora reflexionó en alto: "Se hace la sueca". Al mismo tiempo, Kiko Hernández arrojó luz sobre lo que estaba ocurriendo, refiriéndose a algo que comentó "durante un vídeo" y que no se habría desvelado en ningún momento: "¡Eso sí que me quedé blanco; la sangre no me fluía!", sentenció.

El enfrentamiento estaba a las puertas de que estallase, cuando Lozano comenzó a secarse las lágrimas de forma desesperada: "Da igual, llevo un día chungo. [...] A mí me molestan las cosas que yo no haría", comentaba. Mientras intentaba tomar aire, se apresuró a confesar que se pasó toda la noche documentándose para poder hablar del tema con seguridad. Minutos después, ambas dos volvieron a convertirse en enemigas.

Lydia Lozano y Laura Fa, en 'Sálvame naranja'

Lydia Lozano juró no volver a enfrentarse a su compañera de plató: "¡A mí no me favorece!", repetía, con sus ojos llenos de lágrimas. "¡Estoy hasta las narices de que me digan que solo puedo contigo!", continuó. La pantalla partida mostraba a ambas periodistas, cuando salió a relucir los buenos momentos pasados que tuvieron juntas: "¡También te he querido mucho!"

Laura Fa graba sin permiso a Lydia Lozano

A la vuelta de publicidad, Jorge Javier Vázquez aseguró que alguien había grabado a Lydia Lozano mientras "corregía y aumentaba" la información que sería supuestamente falsa. La música de tensión dejaba que se escuchase una advertencia: "Si lo ponéis, pido abogados", sentenció de manera contundente. "Como trabajo en un sitio donde creo que todos nos dedicamos a lo mismo y creo que todos somos compañeros...", proseguía.

Sin embargo, Laura se apresuró a confirmar que había sido por accidente: "Se me ha puesto el móvil a grabar". Tras bailar un chuminero y escuchar que su compañera iba a eliminar esas imágenes, el presentador confirmó que el formato de La Fábrica de la Tele también habría capturado el sonido de sus palabras no solo pronunciando esos hechos, sino hablando en términos poco amables de Laura Fa.