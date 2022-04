Chelo García-Cortés no olvidará la tarde del 19 de abril en mucho tiempo. Kiko Hernández aseguraba que el sobrino de la colaboradora se había puesto en contacto con 'Sálvame' para contar que le había prestado 2.000 euros. Y no solo eso, sino que la periodista habría desaparecido de su vida tras el fallecimiento de su madre, hermana de la colaboradora.

'Sálvame naranja'

Chelo, muy enfadada, decidía abandonar el plató: "Me voy del programa. ¡Se ha acabado la historia!", exclamaba, mientras Jorge Javier Vázquez iba detrás de ella. Aunque el presentador y algunas de sus compañeras intentaban hacerla entrar en razón, la gallega estaba fuera de sí: "Pero, ¿de qué vais?", reprochaba de manera contundente.

"¡No tenéis respeto! ¡No tenéis vergüenza! Ni piedad ni vergüenza", le decía a la dirección del programa, mirando directamente a cámara. "Y ahora, si queréis me voy, pero este tema no se toca. Me parece vergonzoso. No tenéis lo que hay que tener. ¿Pero tú crees que me compensa a mí esta mierda?", continuaba, mostrando la gran traición que sentía.

Chelo García-Cortés se quejaba del trato desigual del formato de La Fábrica de la Tele hacia los colaboradores. "Tened el mismo respeto conmigo que tenéis con otros. Hablad de los que tenéis que hablar. [...] Lloro por la rabia que me da la mala baba que hay contra mí. Ya me gustaría a mí que se tratara a todos como se me trata", decía.

Ovacionada en plató

Tras una larga persecución por los pasillos, Chelo-García Cortés volvía al plató. El público la ovacionaba e incluso algunos de sus compañeros se ponían en pie para recibirla. "¡Chelo te queremos!", coreaban los asistentes. La gallega aprovechaba para volver a atacar a la dirección: "A lo mejor, vosotros me queréis, pero hoy me han demostrado, aquí, que no me quieren", sentenciaba.