Lydia Lozano se niega a acudir a 'Sálvame' tras destaparse su polígrafo privado sobre Ylenia Carrisi

La llegada de 'Pasapalabra' a las tardes de Antena 3 ha hecho que 'Sálvame Tomate' mueva ficha. El formato de Telecinco y La Fábrica de la Tele decidió abrir este lunes 18 de mayo un cajón repleto de secretos que nunca han sido revelados en el programa; informaciones de todo tipo, además de vídeos y fotografías que habían sido censuradas por la dirección del magacín. El problema es que pese a anunciar durante toda la tarde la revelación de estos secretos por parte de Kiko Hernández, simplemente se dieron pistas de algunos de ellos y se reveló que existía un polígrafo secreto que Lydia Lozano hizo en el año 2005 respecto al caso de Ylenia Carrisi que sin duda trastocó su carrera para siempre. Esa fue la primera bomba con la que 'Sálvame' quiso llamar la atención de sus espectadores en el primer día de este duelo televisivo.

Lydia Lozano, en 'Sálvame'

Cabe recordar que en el año 2005, Lydia Lozano afirmó que Ylenia Carrisi, hija de Albano y Romina, se encontraba viva en República Dominicana. Esta información que finalmente fue desmentida puso en tela de juicio la profesionalidad de la entonces colaboradora de 'A tu lado', y por ello, esta se sometió a polígrafo privado en el mismo plató en el que a día de hoy se realiza 'Sálvame', con un equipo reducido de personas del equipo y que no ha visto la luz hasta ahora. Lozano, en cuanto descubrió que iba a volver a destaparse esta gran polémica no pudo evitar romper a llorar y no dudó en amenazar a la dirección del programa: si el polígrafo se emitía, ella abandonaba el espacio. Además, quiso recordar que en su día firmó un contrato que impedía esta emisión. Algo que en 'Sálvame' se ha corroborado este miércoles 18 de mayo. En su día la dirección de 'A tu lado' y Mediaset España llegaron a un acuerdo con Lozano y es solo ella la que puede dar permiso para su emisión.

Por ahora, 'Sálvame' no ha anunciado la emisión de estas imágenes pero sí ha avanzado que dará todos los detalles, desconocidos hasta ahora, de este polígrafo único. Por ello, Lydia Lozano ha decidido ausentarse del programa este martes 19 de mayo. Kiko Hernández, presentador del formato en esta entrega, ha explicado que la periodista se ha pasado "toda la noche llorando" y ha solicitado no acudir ese día al programa. "Siempre ha dado ejemplo de ser una gran profesional, en muy pocas ocasiones ha faltado a su puesto de trabajo (...) pero esta vez ha pedido no acudir", ha afirmado el presentador. Por ahora es una auténtica incógnita el momento en el que Lozano se reincorporará al espacio ya que todo parece indicar que esta polémica que se ha reabierto va a seguir siendo tema de conversación en el espacio durante días.

Prometen destapar nuevas "bombas"

Paralelamente a revelar que se darán todos los detalles del polígrafo secreto de Lydia Lozano, Kiko Hernández ha avanzado los contenidos con los que lucha 'Sálvame Tomate' contra 'Pasapalabra' este martes 19 de mayo. El presentador ha prometido la emisión íntegra de una llamada de alguien muy conocido que ha estado guardada en un cajón cuatro años y que por presiones no se ha podido emitir nunca. "A este famoso le va a generar un problema muy gordo", ha añadido Hernández. Además, este ha querido dejar claro que a diferencia de lo que sucedió el lunes, "ustedes no se irán diciendo que no has visto o escuchado nada, sí van a oír la grabación en directo". Paralelamente, en el programa se ha avanzado que se va a revelar el intento de venta de unas fotos de una persona fallecida muy importante que se intentó llevar a cabo años atrás.