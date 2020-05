Lydia Lozano amenaza con abandonar 'Sálvame' tras desvelarse su polígrafo secreto sobre Ylenia Carrisi

"Hemos abierto cientos de melones, hemos explotado un millón de bombas, pero no todo ha sido contado, no todo salido a la luz. El día 18 de mayo llega la madre de todas las tardes". Así se anunciaba 'Sálvame el programa de este lunes. Coincidiendo con el estreno de 'Pasapalabra' en las tardes de Antena 3, Telecinco echó toda la carne al asador para frenar el regreso del concurso. ¿Qué bombazo tenían entre manos para debilitar a la competencia?

Lydia Lozano, destrozada con el secreto desvelado en 'Sálvame'

La trama se inició con Kiko Hernández reincorporándose al espacio de La Fábrica de la Tele con una llave que abría el cajón de los secretos. Un lugar repleto de informaciones comprometidas y polémicas que afectan directamente a los colaboradores. Y Lydia Lozano fue la gran víctima de la tarde al salir a la luz el episodio más oscuro de su pasado.

La historia se remonta a 2005, cuando comenzó la polémica historia de Ylenia Carrisi, la hija de Albano y Romina. Un sonado caso de la época de 'A tu lado' que puso en duda la reputación profesional de Lozano. Pero existe un dato que la audiencia y la mayoría del equipo desconocía: Telecinco realizó un polígrafo privado a la periodista para demostrar la veracidad de sus informaciones.

En el mismo plató donde se realiza 'Sálvame' y con un equipo reducido de personas, tuvo lugar ese polígrafo secreto para conocer qué ocurrió realmente con las informaciones sobre el caso Ylenia Carrisi. Una sala oscura donde Lozano pasó cerca de seis horas respondiendo a todo tipo de preguntas de los directivos de la cadena, según relató la propia protagonista.

Lydia Lozano, destrozada ante la noticia

La tarde del lunes se tornó complicada para Lozano, que tras el anuncio de su secreto no pudo contener las lágrimas y se derrumbó. "Hasta luego", decía entre llantos mientras abandonaba el plató. "Se blindaron las puertas, se firmó que no se podía hablar ¡Eso fue lo que firmé!", gritaba enfurecida, ya que se suponía que el polígrafo sería secreto. "Me voy a mi casa y no vuelvo", amenazaba si el programa se atrevía a poner el vídeo. "No voy a decir nada, si se emite me voy", añadía. Finalmente, no se mostraron las imágenes pero avisaron los espectadores que serían desveladas este martes, ¿coincidiendo con la emisión de 'Pasapalabra'?