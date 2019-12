'Madres. Amor y vida', la serie que utiliza el amor materno para reflexionar sobre la vida

Belén Rueda, Aída Folch, Carla Díaz, Carmen Ruiz y Rosario Pardo son las protagonistas de 'Madres. Amor y vida', la serie médica que aborda las vivencias, las relaciones y los conflictos que surgen entre un grupo de madres cuyos hijos están recibiendo tratamiento en el mismo hospital. La ficción, creada por Aitor Gabilondo y con un equipo de cuatro directoras a la espalda: Mar Olid ('Vivir sin permiso'), Juana Macías ('Bajo el mismo techo'), Roser Aguilar ('Lo mejor de mí) y Abigail Schaaff ('El ministerio del tiempo'), trasladará al espectador al día a día de un hospital materno – infantil a través de la mirada de médicos, pacientes y familiares.

Cartel de 'Madres. Amor y vida'

Mediaset ha presentado el proyecto en el Festival MiM series 2019 junto a parte de su equipo profesional: Aitor Gabilondo, Aida Folch, Carla Díaz, y Arantxa Écija."Esta serie es un drama emocional. De hospitales se ha hecho todo, pero las madres nunca habían sido protagonistas", comenta Écija. "Está inspirada en hechos reales. De pequeño tuve problemas renales y no paraba de entrar y salir del hospital", aporta, por su parte, Gabilondo, que luego matiza que no hay nada biográfico, si no un sentimiento de todo el microclima que vivió en los centros de salud. Los protagonistas se enfrentan así a la difícil tarea de aprender a vivir con la incertidumbre del diagnóstico de sus hijos, las diferentes relaciones con el personal médico, pero también con las consecuencias del inexorable paso del tiempo del mundo externo a las salas de hospital.

Cabida a más discursos

El director ha confesado que su idea inicial era enfocar la historia desde un punto de vista juvenil. Sin embargo, al darse cuenta de que esto ya se había hecho, decidió ser algo más creativo. Nació así esta historia de madres e hijas e hijos, ya que, según su director, la foto cuando se entra en una planta de pediatría es la de "todo madres y abuelas". Sin embargo, Carla Díaz explica que no se centrará en el transcurso de enfermedades y cómo sobrellevarlas, si no que hay mucho de "relaciones entre madres e hijos". "El hecho de que ocurra en un hospital lo intensifica mucho", apuntilla.

Aitor Gabilondo, Aída Folch, Carla Díaz y Arantxa Écija, en el Festival MiM Series 2019

"'Madre. Amor y vida' trata todo tipo de situaciones complicadas y extremadamente vulnerables que puede vivir cualquier madre, si el malestar de sus hijos está en juego, aclara el director, que avanza un detalle que no quiere que pase desapercibido: "Todas las series tienen un punto de partida y a partir de ahí se introducirán poco a poco otros discursos, como un matrimonio homosexual".

Más detalles

Todo esto se plasmará a través de la mirada de varias protagonistas. Una de ellas es Marian (Belén Rueda), una mujer conciliadora y de carácter amable que aparentemente lleva una vida perfecta hasta el momento en el que le diagnosticaron anorexia a su hija Elsa (Carla Diaz), una joven que cambió radicalmente desde que empezó a sufrir trastornos alimenticios. "Interpretar a una anoréxica era un reto y una personalidad. Es muy necesario visibilizar esto, porque lo sufre mucha gente y no se ve", denuncia la actriz.

Aída Folch y Carla Díaz, en el Festival MiM Series 2019

Otros de los personajes protagonistas es Olivia (Aida Folch), una doctora muy eficiente que trabaja en urgencias. "Soy una doctora borde, dura... Le he cogido mucho cariño y estoy feliz de haber trabajado con este elenco. Echaba de menos vivir historias entre mujeres. Hay un montón de tramas con las que todo el mundo se va a identificar, muy humana y llena de valores", aportaba Folch. Luisa (Carmen Ruiz) es una madre cuyo hijo ha sufrido un accidente de moto y se verá obligada a cambiar su vida y salir de su zona de confort para poder cuidarlo. Por último, Mila (Rosario Pardo) será una abuela que cuida de su nieto Sergio, ya que el padre de este no puede hacerse cargo por estar en prisión.

Sobre dónde y cómo seguirla, Écija desvela que 'Madres. Amor y vida' es una serie pensada para su emisión en abierto. "En principio esperamos que la quieran tantas plataformas que lleguemos a un acuerdo, pero en principio es para Mediaset", detalla. Aunque el equipo no puede confirmar la fecha concreta de emisión, la serie se esperaría para 2020, como confirma la directora de Ficción de Mediaset. En cuanto a las temporadas y los capítulos que compondrán la serie, el creador del proyecto adelanta que, de momento, son 26 capítulos.