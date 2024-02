Por Beatriz Prieto |

La sexta edición de 'Maestros de la costura' sumó su segunda entrega la noche del martes 13 de febrero, tras la marcha de Noe y la incorporación de Ana en la primera eliminatoria de la temporada. Una entrega en la que los aprendices se enfrentaron a nuevos retos de moda que condujeron a la expulsión de Carlota.

Los aprendices de 'Maestros de la costura 6' en el segundo programa

El reto inaugural consistió en. Unos estilos que Cristian fue el encargado de repartir, dado que fue el mejor aprendiz de la última prueba grupal, y que a pesar del deseo de su deseo de perjudicar a. Mientras, Cristian y Ángel se tuvieron que conformar con un cuarto puesto a pesar de que "lo tenía todo a favor y han podido elegir que tendencia interpretar".

En lo más bajo de la clasificación quedaron Mima y Yichan que, a pesar que "se entendían bien y tenían una idea común", el resultado "ha dejado mucho que desear". "Espabilad, porque vemos que vuestro nivel está muy por debajo de la media general", les recomendó Palomo Spain, antes de una prueba por equipos en el que ambas fueron las elegidas por el jurado para ejercer de jefas de talleres, dado que necesitaban "aprender más". En cuanto a la formación de los equipos, esta quedó en manos de Soraya, la mejor aprendiz del primer reto: Mima trabajaría con Cristian, Almudena, Carlota, Iker y Mario; mientras que Yichan capitaneó a Julia, Eric, Ana, Ángel y la propia Soraya.

"Me lo esperaba"

La prueba desató más de una lágrima entre los aprendices, entre los cuales la elección de Soraya jugó a su favor a pesar del tropiezo de Mima y Yichan a la hora de elegir las telas. El equipo rival presentó una prenda inacabada, con multitud de errores, que facilitó mucho la decisión de los jueces y envió a Mima, Cristian, Almudena, Carlota, Iker y Mario a la eliminatoria, mientras que Ángel se coronó como el mejor aprendiz. Por ello, el aprendiz pudo salvar a Iker, a cambio de entregar su mandil negro a Ana, "porque lleva menos tiempo conociéndola y creo que lo va a hacer muy bien".

Los mandiles negros defendieron su permanencia en el programa diseñando y confeccionando una prenda única con flores. Un reto en el que se cumplió la predicción de Ángel, puesto que Ana se coronó con la mejor prenda, mientras que los jueces dejaron en la cuerda floja a Mario y Carlota. Finalmente, se anunció la expulsión de la zaragozana, por una prenda en la que "hay poco trabajo y el que hay, no está bien hecho. No se puede poner". "Me lo esperaba", confesaba la desanimada aprendiz, quien recibió el ánimo de todos los presentes cuando consideró la posibilidad de que "no valgo para esto" antes de abandonar el taller.