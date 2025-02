'Maestros de la costura Celebrity' despide a su cuarta expulsada en un reto que superó a una gran favorita

Por Beatriz Prieto | |

La noche del jueves 27 de febrero, La 1 emitió la cuarta entrega de 'Maestros de la costura Celebrity', una semana después de vivir la despedida de Canco Rodríguez. Una vez más, el resto de sus compañeros se enfrentaron a tres desafíos de confección que pusieron fin al concurso de María Esteve como cuarta expulsada.

Los aprendices de 'Maestros de la costura Celebrity' en el cuarto programa

Para abrir sabor de boca, los aprendices tuvieron que reinterpretar una chaqueta perfecto, por parejas, lo que dejó a Mónica Cruz descolgada. Lejos de ser una ventaja,al presentar la prenda que se alejaba más de la esencia de la perfecto, por detrás de Laura Sánchez Edu Soto . En el lado opuesto,, lo que más se han acercado al patrón, casi impecable", por delante del trabajo de Pilar Rubio y María, y de La Terremoto de Alcorcón Eduardo Casanova , quienes quedaron así en medio de la tabla.

Para la prueba de exteriores, el equipo del programa se trasladó a Oviedo, donde se enfrentaron al desafío de replicar dos looks de la última colección de Celia Bernardo, con los "peores" aprendices, Mónica y Edu Soto, como capitanes. Ambos tuvieron que formar los equipos del contrario, al descartar compañeros, lo que dejó a Laura como última opción, por lo que los equipos pujaron tiempo en una subasta para conseguirla. Tras renunciar a 28 minutos, Soto logró el par de manos extra que, sin embargo, no le ayudaron a ganar: el grupo de Mónica, del que formaban parte Óscar, Pilar y La Terremoto, se impuso gracias a una "prenda en la que hay muchísimo más trabajo".

¡Enhorabuena! Ha ganado la pareja con el mejor bronceado del taller😎#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/iWbobrXWTy — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 27, 2025

¡28 minutos menos tendrá el equipo de Edu Soto!

QUÉ LOCURA 🫨



⭕️Sigue #MaestrosDeLaCostura en directo en https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/dLpq226pmV — La 1 (@La1_tve) February 27, 2025

En #MaestrosDeLaCostura Celebrity puede pasar de todo. ¡Menuda montaña rusa de prueba! pic.twitter.com/rdr1mHj5Ew — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 27, 2025

Problemas que pasan factura

Tras nombrar a Mónica como la mejor aprendiz del reto, Soto, María, Carmen, Laura y Casanova pasaron a defender su permanencia en el talent diseñando y confeccionando un conjunto de ropa interior femenina a medida para una modelo, con un tocado o sombrero a juego. Todo un desafío por el que Soto acabó pidiendo la ayuda de Pilar con el imperdible dorado, mientras que María, además de olvidar el patrón del pecho, estuvo al límite al tener que lidiar con la bordadora y sus continuos atascos. En el caso del primero, su decisión lo hizo brillar con el "diseño más lencero", a lo que se sumó una tela "muy bien elegida y, sobre todo, está muy bien trabajado".

"Como no me sirvan los tocados que confeccionéis, de tocados a hundidos" Y punto.#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/IAXJUrpEL8 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 28, 2025

"Lo tengo claro. Pilar Rubio"



Pobretica Terre y su cortina 🤣#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/ifGRoCt9Q9 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 28, 2025

¡Enhorabuena a nuestro sastre! Edu Soto sigues una semana más en #MaestrosDeLaCostura 👏 pic.twitter.com/bhHTEKoktQ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 28, 2025

"Es la decisión que tenía que ser. Yo estoy contenta" 🥲



María Esteve se convierte en la cuarta expulsada de #MaestrosDeLaCostura Celebrity 💔 pic.twitter.com/mNecp2VdCn — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 28, 2025

En el lado contrario, María quedó en la cuerda floja con Carmen: la actriz tropezó al no haber seleccionado bien las telas y quedarse "a medias" y, en el caso de la drag, a pesar de que había "mucho trabajo de costura", presentó una prenda de "moda de baño", más que de lencería, insuficiente para un nivel de autoexigencia que la ponía "mucha presión encima y te ha pasado factura" a ojos de los jueces. Finalmente, fue María quien tuvo que despedirse del talent: "Ha sido para mí un aprendizaje personal, una lucha de superación... una experiencia maravillosa".