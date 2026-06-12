Por Diego López |

Maica Benedicto, concursante de realities profesional, ha sumado otro hito a su curriculum tras proclamarse vencedora de 'Supervivientes'. Suma este trofeo a su victoria en 'Los vecinos de la casa de al lado', su victoria en la tercera edición de 'GH Dúo' y su participación inicial en 'Gran Hermano' (quedó octava en la edición 19 de 2024).

Lo hizo en una emocionante gala final en la que se enfrentó a Alba Paul. Finalmente, Benedicto se hizo con los 200.000 euros del maletín del premio final con el apoyo del 59,25% del público, mientras que Paul se quedó con el 40,75% restante.

Minutos antes, la noche comenzaba con una expulsión. Maica, Alba, Alvar y Soto eran los cuatro finalistas que habían salido de la isla el martes, y Alvar tenía la inmunidad tras ganar la prueba de la semifinal, por lo que los espectadores tenían que decidir entre Maica, Alba y Soto para la expulsión. Finalmente, fue José Manuel Soto el primer expulsado de la noche y cuarto finalista del concurso.

José Manuel Soto e Yvonne Reyes, en la final de 'Supervivientes 2026'

Soto fue recibido por su mujer e hijos en el plató, y no pudo contener la emoción tras una experiencia que, según él mismo, le ha cambiado la vida: "Esto ha sido como una terapia muy buena para muchas cosas, valorar más lo que tengo fuera".

Los últimos juegos y la presencia de Dulceida en plató

Los tres finalistas se enfrentaron a las pruebas desde las afueras de Mediaset. El ganador conseguiría saltarse la última nominación y pasar directamente a ser uno de los dos candidatos a la victoria. Maica no superó la primera parte de la prueba y, en la segunda, fue Alba Paul la vencedora.

Alba contó con el apoyo de su esposa, la influencer Dulceida, que se sentó por primera vez en el plató de 'Supervivientes' para recibir a su mujer. Toda una sorpresa para la concursante, que no se esperaba verla en televisión.

Maica Benedicto se reencuentra con su familia en la final de 'Supervivientes 2026'

Alvar fue, tras la votación de la audiencia, el tercer finalista de 'Supervivientes', dejando a Maica y Alba frente a frente a un paso de la victoria.

Maica desvela en qué va a emplear el dinero del premio

"Gracias, porque sin vosotros esto no hubiera sido posible", comentaba una Maica emocionada tras llevarse el gran premio del concurso.

¿En qué se va a gastar Maica los 200.000 euros del premio? "Me encantaría crear mi propia marca personal y dar la entrada para una casa en la ciudad que me lo dio todo, Madrid", aseguraba tras recibir el cheque del premio.

La final de 'Supervivientes' interesó a una media de 1.139.000 espectadores, con un 18,3% de cuota de pantalla. Antes, la edición "exprés" se enfrentó a la inauguración del Mundial de fútbol con un 8,6% de media 1.079.000 seguidores.