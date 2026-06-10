Por Fidel Conejero |

La aventura está a punto de llegar a su fin. Tras casi cien días de convivencia, supervivencia y pruebas extremas en Honduras, Alba Paul, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Maica Benedicto y José Manuel Soto afrontarán este jueves la gran final de 'Supervivientes 2026'. La gala, que estará presentada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela, resolverá quién se convierte en el ganador de la edición y se lleva el premio de 200.000 euros.

Para ello, Telecinco ha diseñado una final en la que se combinarán tres televotos de la audiencia y dos juegos clasificatorios, una mecánica que permitirá que tanto el rendimiento en las pruebas como el apoyo de los espectadores resulten decisivos en el desenlace.

La noche arrancará con la llegada de los cuatro finalistas a los estudios de Mediaset España en helicóptero. Sin embargo, uno de ellos verá cómo su sueño termina apenas comenzar la gala. Alba, Maica y Soto se enfrentarán a la primera votación de la noche, ya que Alvar logró la inmunidad en la semifinal gracias a su victoria en el último juego de líder. El concursante menos votado se convertirá automáticamente en el cuarto clasificado de la edición.

Tras la, los tres supervivientes restantes afrontarán, una de las pruebasde las finales del reality. En ella deberánde piezas para alcanzar la cima de una estructura y. Los dospasarán a lamientras que elvolverá a

Borja González, ganador de la final de 'Supervivientes 2025'

'La Batalla Final de Poseidón' contará con una doble apnea por primera vez

A continuación llegará el reto más ambicioso de la noche. 'La Batalla Final de Poseidón' será, según la cadena, el juego más largo realizado en una final de 'Supervivientes'. Los concursantes tendrán que superar un extenso circuito que incluirá, por primera vez, una doble apnea.

La prueba comenzará con una inmersión bajo el agua en la que deberán liberarse de unas pesadas cadenas cerradas con candados. Después afrontarán diferentes obstáculos utilizando llaves para avanzar por el recorrido hasta llegar a una segunda apnea, donde tendrán que completar un puzzle sumergidos.

La recta final del desafío incluirá además una sorpresa emocional: los participantes deberán liberar de una jaula a dos personas muy importantes para ellos, cuya ayuda será clave para completar el circuito. El ganador de esta prueba conseguirá el pase directo al televoto definitivo.

Mientras tanto, los dos concursantes que hayan quedado rezagados en las pruebas se enfrentarán a una nueva votación de la audiencia. El vencedor de ese televoto se convertirá en el segundo aspirante al triunfo final.

De este modo, la última decisión quedará en manos de los espectadores, que elegirán a través de la aplicación de Mediaset Infinity al ganador de 'Supervivientes 2026'. El triunfador recibirá el cheque de 200.000 euros de manos de Borja González, vencedor de la anterior edición del reality.