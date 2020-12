Las surrealistas primeras horas de Maite Galdeano en 'Sola/Solo' con la visita de Cristian Suescun incluida

Maite Galdeano ha cruzado la puerta de la que será su nueva casa durante unos días. La que fuera conductora de autobuses ha entrado pletórica al grito de "¡Por fin estoy en mi espacio, sola!", repitiendo esta última palabra diez veces seguidas mientras movía las manos. Durante estas primeras horas, ya ha recibido su primera visita en 'Sola/Solo': la de Cristian Suescun.

Maite Galdeano, celebrando su entrada en 'Sola/Solo'

Tras su entrada triunfal y su peculiar inspección de la estancia, Galdeano ha visto cómo su hijo se acercaba a las instalaciones de Mediaset para verla. Ambos han tenido una conversación sobre el tema favorito de la pamplonica: el dinero. De hecho, le ha aconsejado "que se compre una casa", pero que a ella "no le moleste con avalaciones", a lo que le ha respondido que el dinero lo conseguiría a través de "onlyfans", web en la que crea contenido algo subido de tono.

Un ratito después, la autoproclamada "elegida de Dios" ha empezado a ver la fruta que había en la despensa. No ha dudado en mirar una naranja y dirigirse a los espectadores contando cuáles son sus beneficios para el cuerpo. Pero esa no ha sido su única conversación porque, una vez todo colocado, las sorpresas continuaban con una llamada telefónica protagonizada por Sofía Suescun y Kiko Jiménez. A través del móvil han compartido impresiones muy profundas con la protagonista del programa. Entre otras cosas, Galdeano ha confirmado qué siente al hacer aguas mayores: "Gustirrinín me da cuando he evacuado del todo. En las tuberías siempre se queda el final y eso me crea irritación emocional".

Totalmente recuperada tras una intervención

Maite preocupó a sus seguidores hace algunas semanas cuando compartió en Instagram que se encontraba ingresada en un hospital madrileño tras someterse a una intervención. Sin embargo, no ha trascendido de qué se trataba. Únicamente, Galdeano decidió dar a conocer qué era lo que le estaban dando para merendar. Parece que con su entrada en 'Sola/Solo' quiere demostrar que todo ha salido a la perfección.