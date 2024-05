Por Sergio Navarro |

Vuelven las series de hospitales gracias a Carlos Montero y Netflix, que vuelven a aunar fuerzas para la creación de 'Respira', una de las nuevas series que tiene previsto su estreno este mismo año. Entre los protagonistas se encuentran Manu Ríos, Blanca Suárez, Aitana Sánchez-Gijón y Najwa Nimri, y en FormulaTV nos hemos ido hasta el plató para aprovechar una pausa del rodaje para hablar con ellos cuatro y conocer los primeros detalles de esta ficción.

Así son los personajes

Qué mejor para conocer a los personajes que los propios intérpretes que les dan vida quienes nos cuenten cómo son.. Es nuevo en el hospital, donde "se encuentra con una situación fuera de lo normal, que es una huelga, y con unos conflictos que no deberían tocarle a un residente".

Por su parte, Sánchez-Gijón es la Doctora Amaro, cirujana jefa: "Soy una médico muy respetada e incluso temida, porque soy bastante... me llaman La Hueso", comenta la actriz, quien añade sobre su personaje que "tiene una posición muy clara desde el principio respecto a la huelga" y que "aparte de afrontar operaciones y situaciones muy difíciles, tiene un trama personal que la pone muy en el límite con su hijo. Le produce un estrés muy fuerte y de alguna manera también la humaniza".

Blanca Suárez y Manu Ríos, en 'Respira'

Blanca Suárez es Jessica en esta serie, una cirujana que admira mucho a la Dra. Amaro y quiere seguir sus pasos. "Es muy respetada porque no es superdotada pero sí un prodigio con su edad y todo lo que ha conseguido en el tiempo de carrera que lleva ejerciendo", comenta. Además de la médica también tendrá varias tramas como la familiar, "muy importante con la que comienza esta serie y tiene peso en el inicio de la huelga. Y por último, Nimri es Patricia Segura, presidenta de la Comunidad Valenciana, del que no se puede desvelar mucho más para mantener el misterio.

Lo que supone hacer una serie de hospitales

"No he visto una serie de hospitales en mi vida. Me mareo solo con ver la sangre, soy de las que cierra los ojos cuando hay escenas de este tipo", sorprende diciendo Aitana Sánchez Gijón, antes de matizar que el hecho de "que no sea espectadora no quiere decir que no me interese hacer una. Me parece apasionante la colmena de un hospital". Además, confiesa que acudió a un hospital donde trabaja un primo suyo para ver un par de operaciones.

Para Manu Ríos, hacer una serie de hospitales "es interesante por vivir algo tan alejado a nuestra realidad como es meterse en el día a día de un médico y ver el sacrificio que es esta profesión". Y es que para los personajes se han formado con profesionales tal y como nos cuenta Suárez: "Tenemos la suerte de contar con asesores médicos que han tenido la generosidad y la paciencia de darnos una masterclass médica que parece que ya sabemos abrir un estómago o un cerebro".

"Es una de las cosas más interesantes de esta profesión, que podemos adentrarnos en profesiones arriesgadas, decisivas y necesarias como es la de médico", cuenta la actriz siguiendo la estela de su compañero Ríos, quien a su vez añade que "nos hemos tomado muy en serio el tema de operaciones, a pesar de que igual hay dobles de manos, pero no siempre. Queremos hacer los procedimientos lo mejor posible y hemos aprendido un montón".

Lo que permitió a Nimri decir que sí

Najwa Nimri, en 'Respira'

De los cuatro, Najwa Nimri es la única que no interpreta a personal sanitario y es eso precisamente lo que le permitió decir que sí a embarcarse en este proyecto. "No tenía mucho tiempo entre un proyecto y otro y me apetecía mucho hacer el personaje de Patricia, pero si me hubieran ofrecido en firme hacer de un médico, no me habría dado tiempo a prepararlo", reconoce. Y la explicación es que necesita comprender todo al dedillo para poder interpretarlo con la verdad: "Si no entiendo los tecnicismos perfectamente no soy capaz de retenerlos, entonces sé cuánto tiempo necesito de preparación o cuándo puedo lanzarme a hacer otro tipo de cosas que pertenecen más a un imaginario colectivo". Para rematar este tema, Nimri expone: "Estoy descubriendo cosas tan importantes como la diferencia entre un actor y un político".

¿Te posiciona la serie ante la huelga?

Como ya se ha podido intuir hasta ahora, una huelga sanitaria va a ser uno de los ejes principales de esta primera temporada de 'Respira'. Habrá personajes que estén a favor y los que estén en contra, pero ¿te posiciona la serie ante la huelga? "Lo deja abierto para que el espectador saque sus propias conclusiones. Y creo que hace bien en no posicionarse sino en mostrar todos los ángulos de la situación", nos explica Aitana Sánchez-Gijón.

A colación de ello, Manu Ríos recuerda que "hemos tenido conversaciones de esto porque no queríamos decirle al público 'esto es lo que tienes que apoyar', sino que cada personaje se posicione de una manera tan diferente y que luego cada persona ya verá donde se posiciona". "Como intérpretes lo que tenemos que plantear son dudas en el espectador", apunta Nimri, señalando que "es lo más grande que podemos hacer. Las respuestas son lo de menos, para mí al menos. Por eso no me importa jugar con algo moralmente menos aceptable porque creo que lo importante es que tú te plantees una duda. Las respuestas te posicionan rápido, pero una duda es otra cosa. Y esta serie está en esa línea y es lo que me parece interesante".

¿Han cambiado su punto de su vista?

Aprovechando que estamos con ellos y que están en pleno rodaje, es interesante saber si han cambiado su punto de vista acerca de la sanidad. "Lo que me ha servido esta serie es para constatar que el material humano es el que más padece y el que carga sobre sus hombros todas las deficiencias del sistema", confirma Aitana Sánchez-Gijón agregando que "los médicos, con su ataque de responsabilidad, se dedican a salvar vidas por encima de horas, material, condiciones". Su compañero Ríos, apunta que a raíz del rodaje se ha "dado más cuenta de lo importante y lo dura que es esta profesión y la sanidad pública".

Aitana Sánchez-Gijón y Manu Ríos, en 'Respira'

De nuevo, la actriz vuelve a tomar la palabra para explicar que "hay un código deontológico que hay que cumplir servicios mínimos y luego las huelgas tienen un efecto algo ligero porque no se puede hacer como en otras profesiones. Y es donde mete la mano esta serie y plantea qué pasaría si fuéramos a una huelga donde los servicios mínimos son mínimos de verdad. Y ahí surgen muchas dudas éticas y morales".

Recibir todos los guiones de golpe

No es nada habitual recibir los guiones de golpe de una temporada completa. Con esta serie ocurrió y esto es algo que el equipo ha agradecido mucho. "Me sorprendió que cuando me llegaron los guiones me llegaron todos, estaba muy bien armado y tenías toda la información del tirón. Hoy en día es un milagro. No me lo quería perder", señala Nimri, mientras que Sánchez-Gijón reconoce que es la primera vez que en una serie tengo el arco completo desde en un principio de la historia y del personaje. Los 8 capítulos".

El futuro de 'Respira': ¿Habrá temporada 2?

Sería muy raro que esta ficción no contara con una segunda temporada (o más), pero aunque todavía no hay nada confirmado, todo el equipo estaría encantado con seguir. "Ojalá, y dispuestos estamos, entonces cuando acabemos ya estará en manos de Netflix y de la audiencia", cuenta Blanca Suárez en nombre de todos y pone en valor esta serie por varios aspectos.

"Hay una tremenda valentía, no solo por el tema de la huelga sin mínimos, que es algo cuestionable, pero por parte de la producción, guionistas, Netflix... pero también por el resto de tramas. No se habla con tapujos, no hay rodeos, se dicen las cosas claras duelan o no duelan, todos los melones se abren bien abiertos y se ponen encima de la mesa", apunta Suárez concluyendo así el encuentro.