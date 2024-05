Por Sergio Navarro |

Serie hospitalaria + Carlos Montero + Netflix. El resultado de esta suma solo puede dar como resultado una palabra: fantasía. Pero no podemos quedarnos únicamente con ello, necesitamos saberlo todo sobre 'Respira', por lo que desde FormulaTV nos hemos colado en el rodaje para poder hablar con el creador de la serie de todos los detalles de esta ficción que verá la luz próximamente.

¿La 'Anatomía de Grey' española?

Para este encuentro, nos desplazamos hasta el espectacular plató de la serie y nos damos cuenta de que es "muy de hospital público, pero con un toque cinematográfico" como él mismo cuenta, y es que. De los exteriores en Valencia hablaremos un poco más tarde. "Tenía ganas y era el momento porque hacía tiempo que no se hacía una serie de hospitales en España", reflexiona Montero, concretamente, desde 'Madres'.

'Respira' tiene puntos en común con 'Anatomía de Grey', pero no es lo mismo. "Es parecida en que hay residentes, un hospital, soy muy fan de Shonda Rhimes, y he intentado alejarme al tener muchos puntos en común, tirando menos de lo sentimental", nos cuenta Montero, que se centra en este proyecto en una huelga general. Por lo que cuenta, esta serie va a ser un homenaje a los sanitarios tras el Covid, y aunque la pandemia se menciona, "fue tan dura y tan reciente que no quiero hacer demasiado hincapié". Además, como curiosidad, el rodaje comenzó justo cuando quitaron las mascarillas en los hospitales.

Algunos protagonistas de 'Respira'

"Sería tan terrible perder la sanidad publica...", dice rotundamente el creador, quien asegura que esta serie "es mi granito de arena con esta crítica política y social, dentro de que es un serie muy mainstream y muy disfrutable como las que hago, no os voy a sorprender con una serie de arte y ensayo". Se considera un "vago con la documentación", por lo que tienen personal sanitario en el equipo que corrobore que todo se hacer correctamente. Eso sí, ya está predispuesto a las críticas: "Los médicos nos van a poner a parir", ya que se toman licencias, como tener resultados de pruebas en un día que realmente tardarían una semana.

Una serie coral con pacientes crónicos

Esta serie hospitalaria va a contar con 12 protagonistas con el mismo peso en las tramas, por lo que se trata de un proyecto muy coral. Además, al preguntar por tramas capitulares y por tanto personajes episódicos, nos cuenta que "hay casos puntuales, pero también pacientes crónicos que te da tiempo a conocerlos más y tener tiempo para explorar facetas de todos los personajes. Por ejemplo, Najwa Nimri no da vida a una sanitaria sino a una paciente. Y hablando de los personajes, ya avisa que a Manu Ríos "no lo desnudamos casi".

¿Por qué Valencia?

El nombre del hospital protagonista es el Joaquín Sorolla ("un artista que trajo la luz y la alegría", señala) y se ubica en Valencia. ¿Pero por qué se ha elegido esta ciudad para narrar estas tramas? Pues tal y como detalla Carlos Montero, los motivos son varios. El primero, es que se había visto poco; el segundo, que está cerca de la capital y con buena conexión; y la tercera, porque tiene "una luz increíble, la playa Malvarrosa es preciosa, y quería que la serie fuera muy mediterránea".

Najwa Nimri, en 'Respira'

"Ya que iba a estar muy encerrada en un plató que es un hospital, quería que después tuviera una luz muy mediterránea y que eso fuera el sello de la serie", cuenta antes de dar un detalle de la primera escena: "La serie arranca con Manu corriendo, entre palmeras y qué gusto". Para el exterior del hospital se ha optado por dos fachadas de la Universidad Politécnica y "el equipo de arte ha hecho una labor excelente y encaja perfecto ese exterior con el interior del plató". La decisión de no hacerlo en un hospital de verdad es muy clara: "Están para cosas importantes, no para permitir rodajes".

Un buen presupuesto con el que quitarse la espinita

Con el paso del tiempo y la llegada de las plataformas, la calidad de las series ha mejorado a pasos agigantados. "Netflix ya nos tiene acostumbrados", nos hace ver Montero quien recuerda series anteriores. "Yo vivía en la cutrez de 'Física o química'. Yo no puedo verla, entre que el formato es cuadrado, es luz cenital para ir rápido... llegas a ''Élite' y dices: Joder, qué gusto...".

"Tenía ganas de sacarme la espinita porque yo no había hecho series de hospitales en este país. Se han hecho series muy buenas pero con los presupuestos que teníamos antes. Se hacía lo mejor que se podía, pero se quedaban pequeñitas. Ahora tenemos un look de serie buena, de serie americana, con presupuesto, y eso con Netflix es genial. Hemos empleado muy bien el dinero para que se vea y ha quedado increíble", promete Montero.

¿Habrá más 'Respira'?

Antes de despedirnos, queda una pregunta obligada. Contando con este pedazo de plató, habiendo reunido a un elenco tan espectacular y estar logrando un resultado tan bueno, ¿tendrá segunda temporada 'Respira'? Carlos Montero nos asegura que tiene la intención de que la serie dure, y por ello la primera temporada acabará en alto. Seguramente su cabeza ya esté planeando nuevas tramas, porque "mentiría si dijera que está pensada solo para una temporada".