Manu Sánchez aborda la censura en televisión en 'Lo de Évole': "A Felipe VI ni nombrarlo"

Manu Sánchez es uno de los presentadores más cotizados de Andalucía. El presentador de 'Tierra de Talento' fue el invitado de 'Lo de Évole' el domingo 1 de marzo. Durante la entrevista, Sánchez se mostró sincero y habló sin tapujos sobre por qué no ha dado el paso a la televisión nacional. "Hay una cosa que no entiendo, Manu. Cómo no has triunfado en toda España. No me lo puedo explicar. Solo con este rato, el despliegue que has hecho me parece alucinante", le preguntó Jordi Évole.

"Yo creo que es como si a Amancio Ortega le tocara el Euromillón. No es que no lo quiera, pero no le hace ninguna falta. Solo es una cuestión de ego. Y lo marca una frontera política", expresó Manu Sánchez. El presentador está más que satisfecho con su papel profesional y no siente como un fracaso no salir de Andalucía. "Es una nación que es más grande que muchos países de la Unión Europea. Casi nueve millones de habitantes. Tengo la suerte de que me va muy bien aquí. Es como si yo te pregunto a ti, ¿te agobia mucho que no te conozca nadie en Portugal?", respondió el sevillano a Jordi Évole.

Jordi Évole entrevistó a Manu Sánchez en laSexta

"Veo a muchos compañeros que, cuando actúan en Madrid, como delante tienen sobre todo a gente que vive allí, acaban contando las cosas de manera que su gente sale perdiendo", dijo Sánchez. El presentador considera que hay que pagar un peaje que él no está dispuesto a saldar: "Cuando se traducen las cosas de lo nacional al andaluz, es para hacerlo pasar de culto a vulgar, de elevado a inculto. Y no me gusta esa traducción. Yo no estoy dispuesto a pagar ese precio".

La censura en la televisión nacional

Manu Sánchez es el presentador de 'Tierra de Talento' en Canal Sur desde 2019

Manu Sánchez reconoció que los principales responsables de que no haya dado el paso a la televisión estatal se encuentran en los despachos: "Me han sentado antes y me han dicho que cogiera papel y lápiz:", expresó el comunicador. Así, Manu Sánchez confirmó que existe censura en televisión nacional: "".

Finalmente, el presentador sevillano reconoció que estaría dispuesto a realizar un late night en Televisión Española: "Ojalá sea en TVE y no me obliguen a tener que renunciar a Andalucía". Jordi Évole recogió el guante y bromeó con llamar a Pedro Sánchez. "Le digo: 'Quita a Broncano, que viene mi amigo Manu'", dijo entre risas el presentador de laSexta.