Manu Sánchez aborda la censura en televisión en 'Lo de Évole': "A Felipe VI ni nombrarlo"

Programa relacionado
Lo de Évole
2020 - Act
España
Documental
Popularidad: #62 de 2.090
- 2
- 3
Manu Sánchez es uno de los presentadores más cotizados de Andalucía. El presentador de 'Tierra de Talento' fue el invitado de 'Lo de Évole' el domingo 1 de marzo. Durante la entrevista, Sánchez se mostró sincero y habló sin tapujos sobre por qué no ha dado el paso a la televisión nacional. "Hay una cosa que no entiendo, Manu. Cómo no has triunfado en toda España. No me lo puedo explicar. Solo con este rato, el despliegue que has hecho me parece alucinante", le preguntó Jordi Évole.
"Yo creo que es como si a Amancio Ortega le tocara el Euromillón. No es que no lo quiera, pero no le hace ninguna falta. Solo es una cuestión de ego. Y lo marca una frontera política", expresó Manu Sánchez. El presentador está más que satisfecho con su papel profesional y no siente como un fracaso no salir de Andalucía. "Es una nación que es más grande que muchos países de la Unión Europea. Casi nueve millones de habitantes. Tengo la suerte de que me va muy bien aquí. Es como si yo te pregunto a ti, ¿te agobia mucho que no te conozca nadie en Portugal?", respondió el sevillano a Jordi Évole.
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Luis Merlo: "No voy a verme en 'Top chef' igual que nunca he visto 'Aquí no hay quien viva' o 'LQSA'"
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- 'El desafío': Campanario es enterrada viva y José Yélamo impacta tras pasar por urgencias con su pole dance
"Veo a muchos compañeros que, cuando actúan en Madrid, como delante tienen sobre todo a gente que vive allí, acaban contando las cosas de manera que su gente sale perdiendo", dijo Sánchez. El presentador considera que hay que pagar un peaje que él no está dispuesto a saldar: "Cuando se traducen las cosas de lo nacional al andaluz, es para hacerlo pasar de culto a vulgar, de elevado a inculto. Y no me gusta esa traducción. Yo no estoy dispuesto a pagar ese precio".
La censura en la televisión nacional
Finalmente, el presentador sevillano reconoció que estaría dispuesto a realizar un late night en Televisión Española: "Ojalá sea en TVE y no me obliguen a tener que renunciar a Andalucía". Jordi Évole recogió el guante y bromeó con llamar a Pedro Sánchez. "Le digo: 'Quita a Broncano, que viene mi amigo Manu'", dijo entre risas el presentador de laSexta.