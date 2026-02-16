FormulaTV
Audiencias Frío estreno de 'Top Chef: Dulces y famosos' y 'En tierra lejana', mientras que 'GH Dúo' sube

Y PUNTO EN BOCA

Loles León explica en 'Lo de Évole' su salida de 'Aquí no hay quien viva' y por qué dijo sí a 'MasterChef'

La actriz habló con Jordi Évole de su salida de 'Aquí no hay quién viva', su distanciamiento con Almodóvar y de por qué acepta hacer "pelis malas"

Loles León explica en 'Lo de Évole' su salida de 'Aquí no hay quien viva' y por qué dijo sí a 'MasterChef'
©Atresmedia
Por Adrián López CarcelénPublicado: Lunes 16 Febrero 2026 13:43 (hace 4 horas) | Última actualización: Lunes 16 Febrero 2026 14:24 (hace 3 horas)

Loles León, en imágenes

Es una de las actrices más reconocidas de la industria audiovisual española. Ha trabajado en numerosas series y películas de gran renombre: desde sus primeras apariciones en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' junto a Pedro Almodóvar hasta papeles más recientes en 'La que se avecina' o 'Padre no hay más que uno'. Loles León es patrimonio nacional y, como tal, compartió en 'Lo de Évole' anécdotas y momentos personales y profesionales que hasta ahora permanecían inéditos.

Entre sus personajes más recordados se encuentra, sin duda, Paloma Cuesta. La actriz desveló este domingo 15 de febrero a Jordi Évole la razón por la que dejó 'Aquí no hay quien viva', uno de sus proyectos de más éxito. "Yo quería más dinero y no me lo daba", reconoció sobre José Luis Moreno, el famoso productor de la serie.

María Adánez, Emma Penella, Isabel Ordaz, Loles León, Malena Alterio y José Luis Gil en &#39;Aquí no hay quién viva&#39;
María Adánez, Emma Penella, Isabel Ordaz, Loles León, Malena Alterio y José Luis Gil en 'Aquí no hay quién viva'
"Nos venían a buscar a las 6 de la mañana y llegábamos a casa a las 12 de la noche. Teníamos que escoger entre ensayar el guion o dormir. Llegó un momento en que el estrés me enfermó", expresó la actriz. Por ello, y tras pedir un aumento de sueldo que no llegó, la actriz abandonó el proyecto. "Cuando en los trabajos existen personas en producción que no entienden muy bien la situación y las realidades de actores y actrices, por lo que pasamos para llegar ahí, pues entonces yo ahí me rebelo. Me piro", dijo la actriz.

Su distanciamiento con Almodóvar

Évole también preguntó a Loles por su opinión sobre que la sigan reconociendo como "chica Almodóvar", a pesar de no haber hecho tantas películas con él. "He estado mucho en su vida. Hemos tenido una relación, aunque hace mucho tiempo que no la tenemos. Nos hemos alejado. Pero es normal, tiene que trabajar con otras actrices", reconoció Loles. Ante esta confesión, el presentador quiso seguir indagando y preguntó: "¿Y no te sabe mal?". Sin embargo, la respuesta de la actriz fue contundente: "No, es algo natural".

Loles León en &#39;MasterChef Celebrity&#39;
Loles León en 'MasterChef Celebrity'

Loles León y las "películas gastronómicas"

"Yo lo digo. He hecho una 'película gastronómica', para comer", afirmó la actriz al ser preguntada por Évole sobre qué le parece hacer "pelis malas". "No me gusta nada de la película. Dame dinero, que yo me divierto mucho cuando gano dinero", reconoció haber dicho alguna vez para aceptar un trabajo. Además, Loles reconoció haber realizado películas para tapar agujeros: "Todo el mundo tiene sus mochilas, tiene a su cargo gente, negocios, hipotecas, hijos o padres que hay que ayudar". Asimismo, también reconoció haber ido a programas como 'MasterChef Celebrity' por necesitar trabajo: "Voy a 'MasterChef', que pagan bien y necesito este dinero porque me he quedado a dos velas", dijo la actriz.

