Manuela Carmena, en 'La resistencia': "Esperanza" con el sexo en la tercera edad y mensaje a Álvarez de Toledo

Manuela Carmena fue recibida "como Cleopatra" en el plató de 'La resistencia'. Así lo definió David Broncano al comienzo de una entrevista que sirvió de reencuentro para quienes en su día "prometieron" fundar un dúo cómico juntos y que dejó varios momentazos entre presentador y exalcaldesa de Madrid.

Manuela Carmena y David Broncano, reencuentro en 'La resistencia'

A pesar de que Carmena ya no ejerce como regidora del consistorio madrileño, Broncano le entregó una multa para que se la firmase. Era la famosa sanción por llevar cascos de música mientras conducía un bici por Gran Vía. "¿Pero la has pagado ya?", respondía sorprendida la exalcaldesa. Broncano confirmó que estaba todo en orden. "Eso es lo que hay hacer, nunca hay que pedir a nadie que te quiten la multa. A mí me lo han pedido alguna vez, pero siempre dije que no", aclaró la jueza.

Hablando de seguridad vial y señales, Carmena aseguró que le pasaría las sugerencias al señor Almeida. Broncano quiso saber entonces por qué nombre se refería ella al actual alcalde de la capital. "¿Tú cómo le llamas?". "No todo el mundo le llama José Luis, pero yo le llamo José Luis", respondía jocosa y esquivando posibles apodos malintencionados.

No faltó la promoción de su libro, "A los que vienen", un repaso a su carrera como magistrada y sus cuatro intensos años al frente del ejecutivo madrileño. Cuando Broncano "amagó" con quemarlo, la magistrada dijo: "Quemar libros es muy feo, eso lo hacía Franco y está muy mal". "¿Pero y los pantanos?", replicó irónico el presentador. "No compensaba. Es un hoyo grande en el suelo. Se sublima mucho lo de los pantanos", bromeó la exalcaldesa.

Sobre sexo y dinero

En cuanto a las preguntas estrella, Carmena no quiso dar datos concretos: "Para ir tirando", respondió acerca del dinero. "Has ganado pasta de magistrada muchos años", apuntó Broncano. "Pero muchos gastos y muchos problemas, la cosa regulín. Buena pensión, eso sí", zanjó ella.

Con el sexo fue más allá y envió un "mensaje de esperanza" a los mayores de 70 años. "Hay que dar una esperanza grande a la gente, no se vaya a creer que la edad no tiene nada que ver con el sexo. Esperanza, las cosas pueden ir bien. Tampoco hay que ponerse a dar datos, pero bien, el mensaje es de esperanza", espetó provocando las risas del público. Para la gente con 10 o 15 años menos que ella, una receta: "Pues ánimo, que la vida es fantástica. La edad es una época enorme para la imaginación y la creatividad".

Y para terminar, el momentazo de la noche. Broncano sacó a relucir el recordado tuit de Cayetana Álvarez de Toledo. Sí, el "no te lo perdonaré jamás" relacionado con la cabalgata de Reyes. "Lo que más me dolió de todas las cosas que ha dicho Cayetana es que las magdalenas mías las compraba en un supermercado, eso me fastidió muchísimo. Primero pensé en mandarle una caja, pero luego dije: 'que se lo ha creído ella con los buenas que me salen'".

En modo conciliador, Broncano intentó que ambas "hicieran las paces" con un bolero interpretado por Castella y Grison que decía así: "Sé que dijiste que jamás me perdonarías, pero seguro que quizás hay días en que piensas que pudo ser peor. Que no pudo ser tan imperdonable ni me guardas rencor y el desencanto tal vez, a lo mejor, no fue para tanto, no fue para tanto...". En ese momento, Carmena debía mirar a cámara y decir "¿me perdonas", pero en cambio soltó un "te perdono" que hizo estallar en carcajadas al público.