María Casado se sincera sobre su salida de TVE: "Fue un shock"

Antonio Banderas y María Casado visitaron el plató de 'El hormiguero' el 15 de diciembre para hablar sobre su nueva apuesta en Amazon Prime Video, 'Escena en blanco y negro'. Después de 21 años trabajando para TVE, Casado está poniendo todos sus esfuerzos en proyectos más ambiciosos que comparte con el famoso actor de Hollywood. Ambos han creado un tándem casi perfecto, tal es el resultado que también se encargarán de presentar los Premios Goya 2021.

Pablo Motos, María Casado y Antonio Banderas en 'El hormiguero'

Hace siete meses que la comunicadora no forma parte de la cadena pública y Pablo Motos ha querido saber de primera mano cómo fue su marcha de 'La mañana': "Fue una conversación muy normal", reaccionaba la presentadora ante la pregunta del conductor de 'El hormiguero'. "En la tele hay relevos, me dijeron que no iba a seguir y todo fue más natural y más tranquilo de lo que la gente se pueda imaginar, aunque después de tantos años fue un shock. Han sido muchos años de dedicación. Y tengo muchos amigos allí", confesaba Casado después de haber estado al frente del magazín matinal de la cadena pública durante cuatro temporadas.

Sin embargo, su salida de TVE le ha abierto otras puertas completamente nuevas, pues fue en ese momento cuando recibió oferta de Antonio Banderas: "En cuanto me enteré de que dejaba la cadena la llamé. Soy muy impulsivo, muchas de las decisiones importantes de mi vida se han tomado a toda velocidad, pero no a ciegas". El actor explicó que conoció a la conductora de 'Escena en blanco y negro' antes que se marchara de la cadena y entre ellos ya "hubo una conexión muy clara", por ese motivo se decantó rápidamente en unir sus proyectos profesionales con la exitosa presentadora.

¿Libertad en los medios?

Aprovechando que María Casado ha formado parte de TVE muchos años y ya no trabaja con ellos, Pablo Motos se lanzó a realizarle una de las preguntas más comprometidas que le podían hacer a la presentadora, sin embargo la comunicadora no se ha cortado en ningún momento y ha respondido sinceramente sobre el asunto: "¿Puede ser independiente una televisión pública? ¿O mientras haya políticos que cuando ganan creen que les han regalado una tele, eso va a ser difícil?"."Te has respondido tú solo", contestó rápidamente Casado, añadiendo un sentido alegato: "Estoy deseando que todas las radios y teles públicas, y todos sus grandes profesionales, tengan la libertad de trabajar fuera de todo el juguete político en el que se ha convertido todo eso."