María Jesús abandona el directo de 'La casa fuerte' tras la confesión de Maite: "Hablé con Gil Silgado"

Nueva enemistad en 'La casa fuerte'. La convivencia ya empieza a pasar factura y la relación entre Maite Galdeano con María Jesús Ruiz y Juani Garzón empieza a ser insostenible. En la gala del 25 de junio comenzaron a atacarse echándose distintos asuntos a la cara y se llegaron a decir unas cosas que acabaron con el abandono de María Jesús durante el directo.

Maite Galdeano y María Jesús Ruiz, en 'La casa fuerte'

Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez preguntó a Juani si había posibilidad de reconciliación, a lo que aseguró que no: "Para mí Maite ya no existe". "Yo no le deseo mal a nadie pero las personas que me traicionan no hay posibilidad en la vista de reconciliación. Es falsa, no me la creo, cada uno tiene que ser consecuente con lo que hace", comentaba, para añadir a continuación: "Ya ha clavado puñal y medio. El otro día a mí medio, y después a mi hija el puñal entero".

Maite tomó la palabra para decir que al principio le caían genial madre e hija, pero poco a poco vio que les "gusta meter mierda" y que cambian de conversación cuando se acerca la cámara. Sin embargo, el bombazo estaba por llegar. "Hablé con Gil Silgado antes de entrar aquí porque fue a 'Sálvame' y dijo que apostaba por mí", comentó Galdeano, provocando que Ruiz abandonase el directo tras quedar sorprendida con esta declaración. Juani fue detrás de su hija, pero instantes después, más tranquilas, regresaron. El presentador preguntó a Ruiz si consideraba que había sido un golpe bajo, a lo que esta contestó: "No me sorprende, porque desde el minuto 1 está así, porque es una persona que vende hasta su hijo".

¿De qué hablaron Maile y Gil Salgado?

La concursante le escribió por Instagram después de escuchar su declaración en la que comentaba que "iba a hacer todos los posibles para que no ganase ni Juani ni María Jesús". Dicho esto, Maite le agradeció su apoyo, pero le comentó que les había cogido cariño. Aun así, Gil Salgado le advirtió: "No te fíes de ellas que son muy traicioneras", a lo que Galdeano contestó: "Yo soy amiga de ellas, pero en el momento que vea la traición las pondré en su sitio". Y así ha hecho.