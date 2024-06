Por Mario de Hipólito de Sande |

Durante una conexión en directo con una reportera en el programa 'TardeAR', Ana Rosa Quintana protagonizó un controvertido momento que rápidamente se difundió en los medios y las redes. Al dar paso a la reportera, quien estaba con las víctimas de un jefe que las había grabado en el baño, se pudo ver en pantalla a un reportero de 'Y ahora, Sonsoles', que también estaba en directo para Antena 3 entrevistando a otra de las mujeres afectadas. Ante esta situación, la presentadora de Telecinco interrumpió a la mujer que estaba contando su testimonio para comunicar el problema.

Reportero de 'Y ahora, Sonsoles' en 'TardeAR'

"Hay un compañero ahí que es de otra cadena.en mi vida. Si se quiere hacer famoso, está bien, pero me parece que. No todo vale, compañeros", se quejó Quintana, mostrando una total indignación. Ante el malestar de la periodista madrileña,, y proseguir con su entrevista.

Como era de esperar, esta situación se ha comentado en 'Ni que fuéramos Shhh'. "No puedes hablar desde esa superioridad moral", expresó María Patiño. "Creo que Ana Rosa se equivocó. No conozco a ningún reportero que en una situación tan ridícula se quiera hacer famoso a costa de nadie. Está fuera de lugar. Si ella considera que es tan importante como para que un reportero vaya a utilizar su imagen para ser famoso, está bastante desubicada. Me parece una falta de respeto absoluto al reportero", terminó de comentar la presentadora del programa de TEN.

La respuesta de Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega ha tenido un pequeño detalle con el reportero de su programa tras haber sido increpado por Ana Rosa Quintana en directo. La presentadora de 'Y ahora, Sonsoles' ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que con una emotiva canción de fondo, iban apareciendo de uno en uno todos los reporteros de su programa y al finalizar, un mensaje: "Love you". Como texto, acompañando a la publicación, escribió: "Equipo, boa xente", que traducido del gallego significa "Equipo, buena gente". De esta manera, la escritora demostró su apoyo a su reportero, y dejó clara su disconformidad con la presentadora de 'TardeAR'.