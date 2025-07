Por Sandra Alcaide Barrón |

María Patiño ha acudido como invitada al podcast de youtube Dogfy Diet. Durante su entrevista, la colaboradora y presentadora de televisión habló de ' La familia de la tele ',mientras estaba dentro del programa.

Tras una pequeña pregunta introductoria sobre cómo llegó Beige a la vida de María Patiño, el presentador le preguntaba sobre qué creía que era lo que había fallado en 'La familia de la tele'. "Algo tan sencillo como que el menú que habíamos elaborado no ha gustado... Al programa le faltó algo muy complicado, le faltaba alma (...) Ha sido un auténtico fracaso, pero los fracasos a mí me han ayudado siempre a levantarme", declaraba.

María Patiño junto a su perra Beige en una entrevista del podcast Dogfy Diet

Además, profundizaba sobre cómo se dio cuenta de que el programa estaba destinado al fracaso: "Yo siempre que me meto en un proyecto quiero que funcione, pero también soy superconsciente de si es bueno o malo en el momento. Eso se palpa cuando no miras el reloj, cuando el público no se duerme, cuando ves que los compañeros pierden el norte de cuánto tiempo ha pasado desde que estamos hablando; pero cuando empiezas a mirar el reloj, la gente se aburre y el público empieza a mirar para todos lados es que eso está muerto. Y yo noté que estaba muerto".

"No me sentí yo misma porque no hubo empaque, no hubo fusión, no hubo conexión. Entonces eso no te permite relajarte, yo he estado mucho en tensión. Creo que es la etapa que menos he disfrutado profesionalmente", contaba. Sin embargo, María Patiño también admitía estar muy agradecida: "A Televisión Española estoy superagradecida y de hecho no me atrevería a afirmar que la relación con ellos haya terminado para siempre".

María Patiño en 'La familia de la tele'

¿Cómo sería el programa ideal de María Patiño?

Durante su entrevista en Dogfy Diet, María Patiño era preguntada sobre cómo sería su programa ideal, a lo que ella respondía muy rápidamente. "Lo tengo clarísimo. Yo quiero un programa nocturno, muy golfo, donde solo esté yo, donde me llevaría a Beige y me gustaría entrevistar a gente muy golfa. Entrevistar a personalidades extremistas, raras, incluso a psicópatas. Me encantaría entrevistar a asesinos".