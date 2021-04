El jueves 29 de abril, 'Sálvame' vivió otro de los momentos surrealistas de su recorrido de doce años cuando, tras una tensa tarde, Miguel Frigenti acusó a María Patiño de apoyar un tuit contra Belén Esteban. Aunque la aludida se mostró muy segura de que eso no era cierto, pudo confirmar que dicha publicación estaba en su perfil, en la sección de "me gusta". Algo que, para sorpresa de todos, acabó con Patiño llorando a moco tendido fuera de plató.

María Patiño rompe a llorar al descubrir el "me gusta" en su cuenta de Twitter

Al hablar del bloqueo de Patiño a Frigenti en Twitter, Kiko Hernández hizo referencia a un mensaje en la red social, publicado esa misma tarde, en el que el segundo admitió estar hablando de María. "Es horrible la falta de educación y profesionalidad de algunas personas. Qué difícil lo ponen y qué falta de compañerismo", recogía el tuit. "Cada vez que intento hablar, me tapa y lo hace conscientemente. Lleva toda la tarde haciéndolo", aclaró Miguel, antes de desvelar algunos de los malos gestos que le habría dedicado Patiño. "Yo me suelo aprovechar de este tipo de circunstancias", comentaba la aludida, con sarcasmo, tras lo cual señaló que "no me gusta la gente cobarde". Lejos de quedar en un simple rifirrafe, Miguel no se tomó bien las palabras de la gallega, a la que acusó de que "te gusta faltar" y de haberlo tildado de "ignorante". "Igual lo eres tú, que no sabes escribir en Twitter. Te vendrían bien clases de ortografía, porque no hay quien te lea", replicó Frigenti, para después añadir que "yo no bloqueo a mis compañeros, pero tampoco doy 'me gusta' a tuits donde ponen verde a mis amigos y a los programas que me dan de comer".

"Juro por mi familia que lo que está contando este chico es mentira", se defendió Patiño, mientras que su compañero animó al equipo del programa a que lo comprobaran entrando en el perfil de Twitter de Patiño, que incluso prestó su teléfono. "No tengo ni puta idea. Esto es una puta locura", susurraba una confusa María, con el director del programa, tras descubrir a través de su cuenta que la acusación de Miguel era correcta. "A mí me llegó también, pero yo pensaba que estaba manipulado", comentaba Hernández, mientras que Carlota Corredera dejaba caer la posibilidad de que "María le haya dado 'like' sin ser consciente del contenido, porque tenemos el dedito muy rápido". Una conversación que quedó en un segundo plano cuando Patiño rompió a llorar, momento en el que la presentadora se acercó a ver qué sucedía. "No sé cómo demostrarlo. Lo juro, lo juro", murmuraba una María presa del llanto, con la respiración agitada. "Lo tengo que demostrar", insistía la colaboradora, agobiada.

"No sé ni qué tuit es, ni me importa"

María Patiño, emocionada al recibir una llamada de Belén Esteban

"No es un juicio, vamos a tranquilizarnos", trataba de calmarla Carlota, ante lo que María declaró que "yo no lo pienso, ¿cómo voy a hacer una cosa así?" y reconocía que "no me han hackeado tampoco". "No me gusta nada de lo escrito. No hay ninguna palabra que me guste. Es una burrada", argumentaba Patiño, sin dejar de llorar. "No tengo ninguna duda de que le has dado sin querer", aseguraba Corredera, en un momento en el que la colaboradora manifestó su preocupación por su empresa. "Lo siento, os he fallado", soltó una abatida Patiño, incapaz de dejar de llorar, antes de que la presentadora volviera con el resto de colaboradores para darle un respiro. Minutos después, la propia Carlota, acompañada por Kiko y Miguel, acudieron al encuentro de María, que se había desplazado a la calle y se encontraba algo más tranquila.

"Yo también, como tú y todos, tengo muchísima tensión dentro y sé que mis formas no han sido las correctas. Lo último que quiero es hacer sufrir a un compañero. Te lo digo de corazón", declaraba entonces Frigenti, quien reconoció que "no lo tenía que haber traído hoy. No se lo comenté ni a Belén". "Quiero estar bien contigo, porque eres mi compañera. Te pido perdón. Lo último que quiero es que te vayas a casa disgustada por mí", añadía el colaborador, ante lo que Patiño admitió que "yo también, si he estado extralimitada, te pido disculpas". Tras sellar la paz con Miguel, además, María recibió una llamada de Belén, quien había podido ver lo sucedido y quería tranquilizarla. "No sé ni qué tuit es, ni me importa. Te conozco, sé cómo te pones. Me da igual. Con lo que me quedo es con tu amistad, con que me quieres mucho", declaraba Esteban, para acabar la llamada instando a su compañera a que "no te preocupes, cariño. No pasa nada. Y no llores".