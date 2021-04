Con el recibimiento de Rocío Carrasco en el plató de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', llegó el momento de esclarecer ciertas dudas alrededor de algunas informaciones que habían salido a la luz en los últimos días. No obstante, no todos los hechos que han salido a la luz han sido emitidos en 'Sálvame' u otros programas de Mediaset por una razón que Carlota Corredera ha explicado.

Rocío Carrasco hablando de su hija durante la entrevista

Hace más de un año, Vanitatis publicó la sentencia en la que se condena a Rocío Flores tras propiciar una paliza a su madre en 2012 y que desencadenó el distanciamiento total entre ambas desde entonces. Con esa información se abría la entrevista, relatando todo lo ocurrido con esa agresión que terminó con la protagonista de la historia hospitalizada y con la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' denunciando a su madre por malos tratos. Sin embargo, la propia Rociito confesó en el plató de Mediaset que, como se puede ver en el fallo de la sentencia, detrás de esa agresión había otra persona: "Pegarme una paliza, montarse en un coche e ir a denunciarme porque supuestamente la había maltratado yo. Y sacarse un teléfono en el coche y decir: 'Papá, ya está hecho'".

Esos audios nunca tuvieron su espacio en uno de los programas estrella de Telecinco porque, según explicó Carlota Corredera, "Rocío Carrasco llamó por teléfono a la cúpula de la Fábrica de la Tele (productora del programa vespertino de Telecinco) y pidió por favor no dar cobertura a lo publicado. Y que, si algún día trascendía, que cuidásemos mucho a Rocío Flores". "He actuado así para proteger a mis hijos como madre y lo volvería a hacer ahora mismo otra vez", respondía la propia Rociíto, que anunciaba haber llegado a un acuerdo con la productora de la docuserie para cortar partes de ese relato en los próximos capítulos. Un acto que sorprendió a los espectadores y cuestionaron el buen o mal hacer de la protagonista, al proteger de nuevo a su hija a pesar de todo lo ocurrido.

Rocío Carrasco acaba de anunciar que no se van a hacer públicas algunas de las cosas que sucedieron en 2012 por proteger a Rocío Flores.



Y el otro quedando de padrazo. Manda huevos. #RocioEnDirecto — Coque (@mrcouuc) April 21, 2021

Mientras Rocío Carrasco se ha dedicado toda su vida a proteger a sus hijos desde la sombra llamando a la tv, el padre se ha dedicado a exponerlos y utilizarlos por dinero y victimizarse.



Pero la mala madre es Rocío y el buen padre AD #RocioEnDirecto — CANARION ???????????????????? (@ElCanarionasooo) April 21, 2021

No se puede ser mas clara, sincera, honesta, real que esta siendo RC. Nada de victimismos, nada de quedar bien. Solo explicarse, concienciar y también proteger a su hija para que no le hagan lo mismo que le han hecho mediáticamente a ella durante años. #RocioEnDirecto — A®ya???????????????????????????? Amanim ???? Chanclíbora???? (@aryastark172) April 21, 2021

El dardo de María Patiño por esta declaración

Uno de los huesos duros de roer para Rocío durante su entrevista fue María Patiño. La colaboradora se presentó a Rocío y sus primeras palabras fueron un dardo envenenado, tanto a las declaraciones de Rociíto como a Mediaset: "Escuchando todo lo que has comentado, yo tenía entendido que cuando Vanitatis publica la información Rocío está en un concurso de esta cadena. Tu dices haberte puesto en contacto con la cúpula de este programa para protegerla, pero yo imagino que te pusiste en contacto con las cúpulas de todos los programas porque no se hizo mención en ninguno de los programas". ¿Qué intentaba Patiño con estas declaraciones: desmentir la versión de Rocío Flores o señalar a la propia cadena como al artífice de la protección y no a su madre?