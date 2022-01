El motivo por el que María Patiño ha presentado 'Sálvame Lemon Tea' en albornoz

María Patiño y Terelu Campos están dando grandes momentos a los espectadores como presentadoras del recién estrenado 'Sálvame Lemon Tea'. La gallega comenzaba el programa enfundada en un albornoz de color rosa, que no permitía ver qué ropa llevaba debajo. "¿Qué haces con el albornoz puesto con la hora que es?", le preguntaba su compañera.

María Patiño y Terelu Campos, en 'Sálvame Lemon Tea'

"Mira, que no me fío de ti, porque como me copias los estilismos, me tengo que tapar. Este es el nivel de desconfianza", le contestaba Patiño. Las presentadoras coincidieron en uno de los primeros programas con la misma vestimenta, y la presentadora de 'Socialité' comentó la "leyenda negra" sobre Terelu, en la que echaba a la gente de plató si iban vestidos con el mismo color que ella.

"Pero, ¿cómo te voy a copiar yo el estilismo? ¿Cómo me voy a meter yo en una camisetilla así, hija de mi vida?", decía la malagueña, haciendo referencia, con un gesto, a la diferencia de tamaño entre ellas. María Patiño continuó la broma: "Bueno, tú pides tu talla, pero podemos salir iguales; entonces yo me tapo", contestaba la de Ferrol.

Buen rollo, por encima de todo

María Patiño y Terelu Campos presentaban 'Sálvame Lemon Tea' vestidas prácticamente igual el 18 de enero de 2022: una americana blanca y una camiseta lencera debajo. "Esto es una putadita de aquí, de la dirección", decía la malagueña. "Esto juega a tu favor, no al mío", agregaba. "Porque lo luzco mejor que tú", presumía Patiño. "Antes de que te lo digas tú a ti misma, te lo digo yo", contestaba Campos, dejando a un lado su manía con la ropa.