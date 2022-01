Mediaset anunció el pasado 14 de enero que Terelu Campos regresaba a 'Sálvame' tras varios años alejada del plató para presentar junto a María Patiño el nuevo 'Lemon Tea', la versión actualizada del clásico 'Limón'. Las dos juntas pueden convertirse en auténticas bombas explosivas a la hora de comentar los últimos asuntos de la prensa rosa.

María Patiño y Terelu Campos en 'Sábado deluxe'

Para apaciguar sus últimos enfrentamientos, 'Sábado deluxe' reunió a ambas para que hicieran públicos todos sus reproches. "Yo soy de las que prefiere un acercamiento y luego ya nos las vamos tirando", comentaba Campos ante la sorpresa de Patiño, quien "pensaba que todo estaba solucionado". Por su parte, la conductora de 'Socialité' afirmaba no recordar realmente qué ha pasado entre ellas.

"Iba a hacer un ejercicio de mirar la hemeroteca y pensé: 'si lo tengo que buscar, es que no lo recuerdo'. Y si no lo recuerdo es que no ha tenido que ser importante", afirmaba María Patiño, quien tampoco se acordaba de qué cosas había dicho de su compañera. "Yo soy una persona poco rencorosa, pero eso no significa que no me hayan dolido las cosas", se abría Campos. "Lo último que me ha dolido de María ha sido una cosa de Alejandra".

Las Campos, de vuelta a 'Sálvame'

Hace unos meses, Carmen Borrego regresaba a 'Sálvame' después de haber abandonado el programa en el pasado, al igual que su hermana. Presente en plató cuando las conductoras de 'Sálvame Lemon Tea' estaban arreglando sus asuntos, la hija menor de María Teresa Campos afirmaba estar muy contenta por la vuelta de su hermana. "¿Quiere decir que Alejandra también viene? No hay dos sin tres", lanzaba Jorge Javier Vázquez. "Puede haber dos sin tres perfectamente", zanjaba Terelu Campos.