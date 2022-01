Carlota Corredera sentencia a Rocío Flores por atacar a María Patiño: "Estáis desubicadas"

La guerra en el universo Mediaset continúa. Después de que María Patiño asegurara que Rocío Flores es el "brazo armado" de Antonio David Flores, la joven no pudo quedarse callada. Durante su aparición en 'El programa de Ana Rosa' arremetió contra Patiño, a la que tachó de "periodista sin credibilidad". Carlota Corredera mostró su enfado en 'Sálvame' ante los continuos ataques de Flores al programa y sus colaboradores.

Carlota Corredera, en 'Sálvame'

Flores aseguró que no se iba a defender en un plató de televisión: "Os voy a contestar en el juzgado", amenazó. Corredera respondió de manera muy contundente en nombre de todo le equipo: "Tú no has sentado a nadie de la cúpula de La Fábrica de la Tele en un banquillo", destapó. La presentadora afirmó que la denuncia interpuesta por haber hecho pública la sentencia que la condenó "se ha archivado" ante la insuficiencia de pruebas.

Además, la presentadora quiso atajar las continuas críticas tanto de Flores como de su tía Gloria Camila: "Habéis perdido un poquito el norte de dónde estáis. Estáis trabajando en Mediaset", defendió al programa y sus colaboradores. Corredera volvió a pedir respeto y concluyó: "Estáis un poquito desubicadas", sentenció, dejando la clara la frontera que separa a periodistas y "personajes" en el grupo de comunicación.

Defensa a ultranza

Carlota Corredera defendió con uñas y dientes a sus compañeros, en especial a María Patiño. "Aunque discrepéis y no os guste nada lo que dice María de vosotras, que sois personajes, porque periodistas somos nosotros, tenéis que respetar el oficio de la gente que damos la cara en televisión", expresó. "Yo no provoco absolutamente a nadie. Doy mi opinión, igual que la das tú, pero yo soy presentadora y periodista", concluyó de manera tajante.