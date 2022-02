Casi un año después de que 'La Campos Móvil' desapareciera de la parrilla de Telecinco tras una única entrega en la que María Teresa Campos entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presentadora ha concedido una entrevista en la que ha dado un buen golpe a Telecinco al reconocer que es una seguidora incondicional del actual busque insignia de Antena 3, 'Pasapalabra'. Asimismo, la comunicadora tuvo oportunidad de lamentar sus escasas apariciones en televisión, al igual que habló sin tapujos de 'Sálvame'.

María Teresa Campos

En una entrevista para la revista Hola, Campos mencionó su último proyecto televisivo, una colaboración con Anne Igartiburu para Telemadrid: "es un repaso a toda mi vida hecho con tanto cariño. Tengo muchas ganas de verlo por televisión". Uno de sus muchas intervenciones puntuales en la pequeña pantalla, por la que la presentadora recordó sus ganas de tener su propio programa. "Ya le dije a Anne que no puedo entender que no haya un sitio para mí en televisión", confesó Campos, quien incluso relató cómo "cuando voy por la calle, siempre me preguntan cuándo vuelvo y dónde estoy". "Si viera que nadie me echase de menos, yo sería la primera en no querer volver. Pero no es lo que siento", reconocía la comunicadora, tras lo cual defendía que "todo el mundo tiene derecho a trabajar".

"Veo a personas a las que siempre les dan las cosas y no entiendo por qué. Otra vez este, otra vez, otra vez... Y me pregunto: '¿Por qué lo pondrán tantas veces?'", se quejaba Campos, sobre el hecho de que ciertos rostros televisivos repitieran en distintos formatos. La presentadora, además, pudo hablar de sus programas de televisión preferidos, momento en el que sorprendía al alejarse por completo de Telecinco: "lo que me gusta ver por la noche son las bombas de Juanra Bonet y 'Pasapalabra'", en referencia a '¡Boom!' y el que ahora mismo es el programa de más éxito no solo de Antena 3, sino de la televisión en España, antes de abordar otro formato con un gran recorrido, 'Sálvame', el cual veían "porque están mis hijas".

"Es el programa estrella de la cadena"

"Claro que lo veo. Soy muy amiga de Jorge Javier y de muchas personas que están en el programa", añadía la presentadora, quien recalcaba entonces que "quieras o no, es el programa estrella de la cadena. "Luego, hay muchas maneras de hacer 'Sálvame' y hay muchas personas allí que son de una forma. Me gusta ver a Jorge. Cada vez me gusta más, porque lo veo con una manera de ser dando más importancia al programa y a sí mismo", elogiaba Campos, sobre el presentador principal del programa. Asimismo, la madre de Terelu Campos manifestó su opinión sobre el hecho de que su hija hubiera regresado al formato para ponerse al frente de 'Sálvame Lemon Tea': "al principio pensé que María Patiño y ella eran dos personas muy diferentes, pero creo que se han compenetrado muy bien, con las diferencias que tiene cada una. Me gusta verlas".