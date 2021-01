Mª Teresa Campos tacha de "gilipollas" a Isabel Gremio por su incómoda entrevista: "Más mezquindad no existe"

María Teresa Campos no puede esconder su enfado con Isabel Gemio por la entrevista que la periodista le hizo para su canal de YouTube. Campos ha explicado en declaraciones a 'Sálvame' que fue la entrevista más incómoda de su vida y que está convencida de que era "una trampa" que le tendió Gemio, que deseaba realizar una charla con titulares polémicos para tener repercusión de otros medios y ganar seguidores para su recién estrenado canal: "¡Es que se le ve el plumero!".

A Campos no le gustó la entrevista desde el primer minuto: "Es una tía que te recibe y te dice no sé qué de los ochenta años. ¡Tócate las narices! ¡Pero qué buen recibimiento, la gilipollas!". Los colaboradores de 'Sálvame' no daban crédito a las palabras que utilizaba la veterana comunicadora para referirse a Gemio, pero han aplaudido que Campos haya opinado sin tapujos sobre lo que piensa de su colega y todos le han dado la razón en que la entrevista fue muy desagradable.

María Teresa Campos, indignada con Isabel Gemio por su incómoda entrevista

Pero la presentadora no se ha quedado ahí y ha reconocido a 'Sálvame' que lo pasó "muy mal" al salir de la entrevista, porque estaba segura de que "la tía esta [Gemio] me iba a utilizar" para "vender" su canal. Campos ha explicado que ella fue a que la entrevistara porque sentía que tenía ese compromiso tras haber entrevistado ella a Gemio en su canal. "Ella ha dicho: "Si tiene éxito Teresa con el canal, pues pongo yo otro"", ha comentado la exdefensora de la audiencia, un puesto que Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez quieren que ocupe ahora Isabel Gemio.

"¡El mal rato que pasé yo allí! Yo constantemente decía que me levantaba y me iba", ha confesado la periodista sobre el tiempo en el que duró la entrevista en casa de Gemio. "¡Más mezquindad no existe ya!", ha concluido María Teresa, no sin antes agradecer a todos los colaboradores su apoyo y de pedir al programa que no le den más atención a su examiga, pues piensa que eso es lo que busca ella.

Jorge Javier se moja

El presentador ha explicado que le parece muy bien que María Teresa Campos hable claramente sobre otra compañera de profesión y no con la hipocresía que, según él, reina en el medio televisivo. Pero también se ha mojado y ha confesado que él cree que la Campos tiene las tablas y la veteranía necesarias para salir airosa de preguntas comprometidas.

"Yo a esta Teresa la tengo muy vista últimamente, no supo gestionar la entrevista", ha dicho Jorge Javier, que piensa que la periodista podría haberse ido y que no se emitiera la charla, ya que era grabada, para no perjudicar su imagen: "Ver a las dos era terrible". "¡Era un cuadro!", ha añadido Belén Esteban.