Jorge Javier Vázquez responde a María Teresa Campos: "No se ha preparado para el adiós"

La polémica entrevista que dio María Teresa Campos a Jorge Javier Vázquez ha dado mucho que hablar en todos los programas de Telecinco. En los últimos días los colaboradores no han parado de opinar y criticar a la periodista e incluso muchos han expuesto cómo era trabajar con ella en el pasado. Esto no solo ha afectado a la mayor de las Campos, también ha salpicado a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, y a su nieta Alejandra Rubio, que han querido responder a todo en 'Viva la vida'. Estas consideran que aún no es tarde para una reconciliación entre los presentadores aunque han admitido sentirse dolidas por las palabras que el conductor de 'Sábado deluxe' les ha dedicado últimamente.

María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a opinar sobre la veterana presentadora en 'Sálvame' el 13 de octubre, explicando que él también ha estado muy dolido tras la bronca. Después de haberla criticado duramente, el presentador ha tomado la decisión de mantenerse al margen durante los últimos días porque considera que tiene "poco más" que decir. No obstante, tras ver la entrevista de las hijas de María Teresa Campos en 'Viva la vida', el conductor de 'Sábado deluxe' ha añadido que era "evidente" que no va a dejar de querer a Teresa de un día para otro: "La semana pasada estaba que fumaba en pipa, no quiero volver a hablar con ella y estoy convencido que vamos a volver a hablar, no sé cuándo", confiesa Vázquez.

El presentador cree que la comunicadora, al igual que él, necesita un tiempo para perdonar todas las cosas poco agradables que se dijeron pero considera que son mayores y que al menos tienen una conversación pendiente: "Nos tendremos que decir lo que nos molesta a cada uno, pero para mí esta historia está terminada". A Jorge Javier no le gusta como se le está viendo últimamente a María Teresa Campos en la televisión, "enfadada" y "cabreada" y considera que con eso la conductora solo consigue hacerse daño así misma. "Creo que tiene un gran reto en su vida, estoy convencido de que puede volver a trabajar, creo que la gran asignatura pendiente de Teresa ha sido no prepararse para el adiós, que en un trabajo como este que es fundamental, prepararse para saber que esto se acaba", reflexiona el presentador. Bajo su punto de vista, Jorge Javier Vázquez opina que María Teresa Campos debería "coger las riendas" de su vida y pensar cómo quiere vivirla, si desde el resentimiento o el agradecimiento por todas las cosas que tiene actualmente.

No se arrepiente de lo que dijo

El conductor del programa no descarta volver a hablar con su compañera de profesión, sin embargo, tampoco se arrepiente de las duras palabras que ha utilizado para definir a la familia como "clan enfermizo". Tanto Terelu Campos y Carmen Borrego como Alejandra Rubio no comprenden porque Vázquez las mete a todas en el mismo saco definiéndolas de esa manera. El presentador de 'Sálvame' ha querido matizar porque utilizo esos términos: "Lo digo porque creo que viven instaladas en una realidad que poco tiene que ver con la realidad y que muchas veces se han enfrentado a enemigos imaginarios", se justificaba el conductor del espacio.