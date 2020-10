Los mensajes de María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez: "Monstruo de las galletas"

Poco podíamos imaginar cuando María Teresa Campos pisó el plató de 'Sábado deluxe' el pasado 10 de octubre que la entrevista que iba a protagonizar marcaría por completo el rumbo de su amistad con Jorge Javier Vázquez. La actitud que la comunicadora tuvo con el periodista hizo que la relación entre ambos se rompiese definitivamente. El catalán se mostró ofendido y molesto con Campos e incluso confesó que su madre y sus hermanas no lo habían pasado nada bien viendo como le estaba tratando la que en su día fue "reina de las mañanas".

María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez

Pues bien, después de varios días en los que Vázquez no ha dudado en cargar con contundencia contra Campos por su actitud y tras haber arremetido también contra Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio, parece que ahora las aguas vuelven a su cauce y es que se estaría produciendo ya un acercamiento entre ambas partes; parece que tras la tormenta del pasado sábado la calma llega y la relación entre los dos presentadores podrían estar a punto de arreglarse.

Este jueves 15 de octubre, Vázquez ha explicado que el miércoles recibió un WhatsApp de María Teresa. "Monstruo de las galletas, yo también te quiero", le escribió la malagueña. Unas palabras que tal y como afirma Vázquez, evidencian una clara predisposición de arreglarlo todo. Pero la cosa no quedó ahí y es que durante la tarde del mismo día, cuando se trató en 'Sálvame' el tema de la presunta ruina económica de la comunicadora, esta mandó un comunicado a Jorge Javier y posteriormente le agradeció el haberlo leído. "Muchas gracias por haberlo dicho, aquí estoy con mi perrita que es la única que me quita las penas", le escribió Campos.

La llamada de María Teresa Campos

Pero la cosa no ha quedado ahí y es que este jueves, María Teresa llamó a Vázquez a primera hora de la mañana. Este no le cogió el teléfono pero sí le replicó vía mensaje: "Yo también te quiero mucho, pero dame un poco de tiempo, que cuando quieres eres muy pesada... y cuando no quieres, también. Me voy a hacer un poco de deporte a ver si se me quitan las penas que me das". Entonces, Campos volvió a llamarle y él le envió una nota de voz en un claro tono conciliador: "Oye, por favor. Que estamos peleados, ¿no lo sabes?". En ese momento, la comunicadora entendió que este sí querría terminar hablando con ella y que todo iba por buen camino, y por ello terminó la conversación con un: "Y yo que hemos hecho las paces. Pero haz deporte y se te aclararán las ideas. Te quiero".