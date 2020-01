María Teresa Campos revela que Jorge Javier Vázquez fue quien la convenció para ir a 'El cielo puede esperar'

La periodista María Teresa Campos ha empezado el año 2020 estando en pleno centro del huracán. Más allá de su sonada ruptura con Edmundo Arrocet y su polémica exclusiva posterior, el funeral que protagonizó en 'El cielo puede esperar' de Movistar+ el lunes 13 de enero también ha dado mucho que hablar y es que su expareja estuvo presente ya que el espacio se grabó antes de que rompiesen. Precisamente, de este programa tan especial ha querido hablar la malagueña en 'El matí i la mare que el va parir', el espacio radiofónico que Carles Pérez conduce cada mañana en Ràdio FlaixBac.

En una charla que ambos protagonizaron junto al periodista Jaume Borja, María Teresa reconoció que su paso por el programa de Movistar+ "fue emocionante (...)(...) lo pasé muy bien viéndolo y me reconfortó mucho el cariño de los compañeros, de toda esa gente con la que yo he trabajado a lo largo de mi vida". La periodista reconoció también que inicialmente la idea le asustó un poco pero está muy satisfecha del resultado: "Se hizo con mucho cariño y humor". Además,la persona que le animó a hacerlo: "Me dijo que lo hiciese, que ese programa le encantaba".

María Teresa Campo en 'El cielo puede esperar'

Nuevos proyectos en 2020

En su charla en Ràdio FlaixBac también hubo tiempo para hablar de su futuro profesional. María Teresa confesó que "tengo mucha ilusión por cosas nuevas que vienen" pero no quiso avanzar nada porque "soy muy supersticiosa como buena andaluza que soy y no me gusta decir las cosas hasta que han pasado, estoy muy ilusionada". Por ello, no dejó claro si el posible proyecto está ya cerrado: "A lo mejor, quizás, veremos a ver...". Lo que sí quiso aclarar es que no va a presentar un programa en Canal Sur dirigido por Carmen Borrego y que no va a conducir 'Cine de barrio' sustituyendo a Concha Velasco: "No tengo ni idea de eso (...) ni lo había leído, pero es que me da risa".

¿Pullita a 'Sálvame'?

María Teresa Campos afirmó que "comprendo que hay que llenar muchas horas, pero hay que llenarlas de verdad (...) de cosas que uno crea". La periodista dejó claro que "yo siempre he trabajado para hacer feliz a la gente, me siento orgullosa de ello" y dijo también que "ahora se hacen muchas cosas para hacer daño a mucha gente". En esta última afirmación encontramos sin duda una clara pullita hacia algunos medios o programas de televisión, posiblemente 'Sálvame', 'Cazamariposas' o 'Socialité', formatos de La Fábrica de la Tele en los que habitualmente se habla de la presentadora.

Vuelta a 'La Resistencia'

Ya por último y después de confirmar que volverá a visitar 'La Resistencia' con David Broncano el lunes 20 de enero, Teresa Campos no dudó en soltar una pullita a su expareja: "En otro momento te hubiese podido poner al habla de otra persona que habla catalán que tenía yo". Y es que el cómico tiene un padre catalán que le enseñó ese idioma. Precisamente, la malagueña no dudó en defender dicha lengua, y lo hizo de una forma tajante: "Siempre me ha molestado cuando me decían personas que iban a Cataluña que no les gustaba que les hablasen en catalán pensaba que era una estupidez (...) todo lo que suma no resta y otra cosa que yo he dicho siempre y es que si yo me fuera a vivir a Cataluña en matrimonio, yo creo que un niño debe tener el idioma paterno y materno y el catalán, porque todo lo que suma no resta".