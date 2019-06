María Teresa Campos, sobre su marcha de Telecinco: "No veía el momento de que eso acabara"

Si hay un rostro que sin duda es verdadera historia de la televisión española esa es María Teresa Campos. La trayectoria de la malagueña es intachable, es sin duda una de las periodistas mejor valoradas del mundo de la televisión y la radio de nuestro país. Por ello, Julia Otero ha querido rendirle un merecido homenaje en su programa 'Julia en la Onda', que diariamente conduce en Onda Cero. Lo ha hecho junto al reconocido periodista y crítico televisivo Borja Terán, que precisamente acaba de lanzar "Tele.", un libro en el que analiza nuestra pequeña pantalla junto a las geniales ilustraciones de Efe Suárez. Juntos han hecho un viaje por la trayectoria de la periodista, que incluso se ha atrevido a desvelar las condiciones con las que salió de Mediaset España.

"Estoy liberada", empezaba confesando Campos. La malagueña explicaba que "aunque algunos me han dicho que si estaba apenada por no poder renovar, eso no ha sido así (...) Yo no veía el momento de que eso se acabara porque no podía trabajar en otro sitio mientras". La periodista explicó que no lo pasó bien al ver como tenía que esperar hasta el mes de abril para empezar a buscar nuevos proyectos en otra cadena y dejó claro que la situación de estar cobrando sin presentar un proyecto no era de su agrado. Pese a todo, cree que Paolo Vasile decidió contar con ella de esa forma "desde su buena intención" y dejó claro que "le tengo aprecio, se lo voy a tener toda la vida".

"Te desacredita como profesional cobrar y no tener programa"

"En mi ignorancia de la cosa legal, yo creía que cuando te hacían un contrato te daban dinero y trabajo (...) es mejor que no te den dinero si no tienes proyecto porque te desacreditan como profesional, es algo que no está pagado con nada", afirmó la malagueña, preguntándose a si misma la razón por la que estaba contando esto si quería callárselo, algo a lo que Terán respondió con acierto: "Porque eres transparente y honesta". Posiblemente esas virtudes son las que han llevado a varios directivos de televisión a interesarse de nuevo por ella y es que María Teresa Campos volverá a televisión en unos meses. Sobre su nuevo proyecto, la periodista confesó que "me tengo que callar todavía" aunque dejó claro que su proyecto podrá verse en toda España: "Me verán desde Madrid o desde Barcelona". ¿Será en Televisión Española tal y como muchos medios apuntaban? Por ahora, su próximo destino sigue siendo su secreto mejor guardado, sin duda.

Una carrera marcada por Hermida

Tras confesar que a día de hoy muchas personas la siguen reconociendo simplemente al escuchar su voz, gracias a su amplia experiencia en el mundo de la radio, Campos recordó el que ha sido uno de los proyectos más importantes de toda su trayectoria: el magacín matinal 'Por la mañana', en el que trabajó con el reconocido periodista Jesús Hermida. "De él aprendí muchísimas cosas (...) en mi vida hay un claro antes y después de conocerla", afirmó la periodista, recordando además la importante mesa de debate que este moderó en su vida, una mesa que contaba con importantes rostros... pero la mayoría hombres. Y precisamente de eso charlaron también Otero y Campos, del machismo que ha existido en los medios de comunicación.

Machismo en los medios de comunicación

"Cuando la gente sale a las manifestaciones a día de hoy es porque todavía no hay igualdad. Hay muchas cosas que me han pasado últimamente que yo creo que si no fuese una mujer y con mi edad no me habrían pasado (...) A veces se acaba mandando a las mujeres a la basura, se consideran que ya están muertas profesionalmente y como dijo Peret en su día: no estaba muerta...", a lo que Terán cerró con acierto: "Estaba de parranda, aquí, con nosotros". La veterana presentadora aprovechó la ocasión para desvelar un momento del que se arrepiente y que en su día le puso en el ojo del huracán. "Quise hacer un guiño a las mujeres que estaban en sus casas viéndonos y salí haciendo punto (...) fue un error garrafal, salió mal", empezando contando Campos, afirmando que una periodista televisiva la calificó entonces como "maruja".

"Una la tomó conmigo y me puso ese calificativo", contó, a lo que Terán le respondió afirmando que esto terminaba siendo un "complejo machista de la sociedad del momento" y es que, él se mostró convencido que en su día, "arriesgaste más que Hermida". Por otro lado, Campos también se quiso mojar en cuanto a política se refiere. No dudó en pedirle a Pedro Sánchez que pactase con Ciudadanos y se mostró completamente convencida que si la formación pacta "con los otros, se van a descalificar para todo la vida".

¿Enfrentadas?

Ya por último, tanto Campos como Julia Otero quisieron aclarar el divertido "enfrentamiento" que protagonizaron en el magacín 'La columna' de TV3 cuando la malagueña visitó el programa. Ambas se calificaron mútuamente como "pija" y "petarda", lo hicieron entre risas, en un claro contexto ácido e irónico, pero que muchos medios aprovecharon para intentar enfrentarlas. "Lo que nos reímos y lo que nos intentaron buscar las cosquillas, quisieron sacarle una punta que no tuvo, en absoluto", afirmó Otero, a lo que Terán terminó reflexionando con el papel de los medios hoy en día: "El límite del humor es cuando algo se saca de contexto, y a veces eso no se entiende y es algo que se debe reflexionar hoy en día".