María Teresa Campos descoloca a Broncano con su charla sobre sexo: "Me sudan las manos"

David Broncano y María Teresa Campos se han convertido en inseparables desde que la presentadora repitiese varias veces como invitada en 'La resistencia'. Sin embargo, su último encuentro tuvo lugar en la casa de la propia Campos, donde el cómico protagonizó el cuarto episodio de 'Enredados por María Teresa Campos' en su canal de Youtube, para acabar dando toda una lección de sexualidad entre el punto G y el sexo trántrico.

David Broncano y María Teresa Campos

Campos confesó que había seguido con atención el último programa de 'La resistencia' con Cristina Pedroche, donde una sexóloga entre público explicó cómo llegar al punto G. "No tomé nota y me interesó mucho", reconoció la presentadora. "¿Quieres que te haga un dibujo?", replicó Broncano entre risas antes de dar inicio a su gráfica explicación.

"Todo lo que gestos que haga aquí ya son guarretes. Cuando tu tiras así para arriba parece ser que hay un momento inicial en el que da gusto, da sensaciones bonitas, luego no, y luego me han dicho que más arriba otra vez da mucho gusto", indicó el invitado ante la sorpresa de María Teresa: "¿Hasta dónde llega, hijo?". "Hasta que hace tope, hasta que suena la campana", respondió el jienense, lo que ella celebró con humor. "¿Eso es maravilloso, no? ¿Cada momento que suena la campana es uno?".

La conversación fue más allá y Broncano diferenció clítoris externo y interno. "Estos datos los controlarás más que yo, que hay clítoris interno que está por dentro y para arriba. Para llegar ahí tienes que ir como los limpiaventanas, con un extensor", bromeó el presentador de Movistar+.

La "pastillita" a cierta edad

La matriarca de la Campos no tuvo reparos para hablar del sexo conforme van pasando los años. "Pasada una edad, el problema lo tienen los hombres porque no se les pone", le espetó la presentadora, a lo que su invitado reaccionó sorprendido. "María Teresa, que me sudan las manos". Campos zanjó el tema asegurando que las mujeres no tienen problema pues el clítoris interno sigue ahí "inamovible" y "no necesita pastillita ni nada".

Para terminar, Broncano quiso saber si a ella le había tocado lidiar alguna vez con un "gatillazo" de su pareja. "Te habrá pasado alguna vez", lanzó. "No sé... Yo no sé, no voy a hablar de esas cosas", dijo la anfitriona. "En genérico, si alguna vez ha pasado, ¿tú actitud ha sido de apoyarle o de decirle 'hombre, por favor?", insistió el andaluz. "¿Cómo voy a hacer esa grosería? Yo haría como que no me doy cuenta. Yo le diría que lo más importante no es eso... aunque lo sea", concluyó ella entre risas.

Más escéptica se mostró María Teresa con la "gente tántrica". "Creo que son egoístas, porque tú tienes que creer y hacer un acto de fe en que se lo ha pasado bien", reflexionó con ironía. La divertida entrevista dejó tiempo incluso para llamar a Candela Peña, con quien mantienen contacto a través de un grupo de whatsapp común. La actriz se encuentra ahora mismo en la isla de El Hierro acabando el rodaje de la segunda temporada de 'Hierro'.