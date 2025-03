Por Beatriz Prieto | |

La noche del lunes 24 de marzo, la segunda edición de 'Bake Off: Famosos al horno' alcanzó su gran final con Lidia Torrent, Mario Marzo, Nagore Robles y Pol Espargaró como los grandes protagonistas, después de que el jurado optara por no expulsar a ninguno de ellos en la semifinal, dado su gran trabajo. Una cita que incluyó tres pruebas fantasía que acabaron coronando a Mario como ganador de la edición, tras un reto final en el que compitió contra Lidia y Nagore.

Para abrir el apetito, el programa arrancó con el desafío de elaborar tres petit gateaux idénticos, con una mousse, un cremoso y un crujiente. Nagore inauguró la cata con unas elaboraciones "refrescantes", con un "punto de dulce muy equilibrado", además de "técnicamente perfectos", aunque con el matiz de que la galleta, al ser más grande, desentonaba. Una pega que también señalaron a Mario, cuyos petit gateaux eran "hermosos" al corte, al igual que "muy ricos". Mientras, Pol se ganó un "impresionante" por su sabor y textura, al igual que se alabó que presentara "algo currado y diferente" en la decoración. Para rematar, los postres de Lidia estaban "muy bien", "gustativamente muy ricos".

Lidia, Nagore, Pol y Mario en l final de 'Bake Off 2'

Elaborar un macaron gigante como tarta, además de tres "mini macarons", con decoración libre, fue el centro del segundo reto. Lidia presentó una base que se partió, pero era "fenomenal" a ojos de los jueces. En el turno de Mario, el jurado destacó que sus macarons estaban "superbién logrados", además del "buen grosor" de los grandes, con distintos tamaños, pequeño error que también se señaló del macaron de Pol, "muy suave" aunque "un poco pasado de cocción". En cuanto a Nagore, presentó un postre que soltaba "un poco de agua" por la fruta, lo que no perjudicó a un macaron "maravilloso". Dichos veredictos dieron paso a la primera expulsión, antes de la cual los jueces recalcaron que habían hecho dos pruebas "casi perfectas". "Ha sido por muy poquitos detalles", añadió el jurado, antes de anunciar que Pol quedaba en cuarto puesto.

Tres pruebas fantasía nos esperan esta noche: el primer reto es el PETIT GATEAU. ????#BakeOffRTVE



? https://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/rdsR86BYeW — La 1 (@La1_tve) March 24, 2025

Un sufrimiento que mereció la pena

Para rematar la noche y la edición, la prueba "hiperfantasía" consistió en elaborar tres tartas con tres bizcochos de sabores, rellenos y coberturas diferentes, en cada cual debían reflejar tres momentos destacados de sus vidas. Todo un desafío, de tres horas de duración, que llevó a Lidia, Nagore y Mario al límite a causa de los nervios, a pesar de contar con las visitas de sus compañeros: la primera congeló dos de sus elaboraciones, el segundo estuvo a punto de abandonar ante sus continuos tropiezos e incluso se cayó al suelo, mientras que la tercera se vio falta de tiempo y no logró decorar una de sus tartas.

.@Lidia_TorrentA: "hubo un momento en que vivía en una cárcel personal, en la que no me dejaba ser yo, creencias limitantes... para mí ha sido maravilloso el viaje de conocerme porque me ha permitido vivir la vida que quiero". ????#BakeOffRTVE



? https://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/p9WiJCkELS — La 1 (@La1_tve) March 25, 2025

.@Nagore_Robles: "Fue una persona muy importante en mi vida, se llamaba Ana y la recordaré siempre como uno de mis ángeles". ????#BakeOffRTVE



? https://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/OfqeB1gNhP — La 1 (@La1_tve) March 25, 2025

Tres horas con @Mr_Marzo: "He vivido en una familia donde se reía en alto, donde nos decíamos 'te quiero' todos los días y donde nos dábamos mimos siempre".#BakeOffRTVE



? https://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/pNtnDxysnp — La 1 (@La1_tve) March 25, 2025

A pesar de sus tropiezos, Mario acabó sus tartas antes que sus compañeras, incluso con algo más de decoración. De hecho, después de que el jurado valorara del trabajo de Lidia que eran "tres tartas simples pero bien ejecutadas", con todos los requisitos, y que Nagore se ganara un "todo está increíble" a pesar de la falta de decoración, los jueces pusieron en valor que Mario "con todo todo el sufrimiento que has pasado, has hecho todas las consignas que hemos mandado y les has dado una gran presencia" a sus tartas. Un plus que lo condujo a la victoria, después de que los jueces alabasen a cada uno de los finalistas, momento en el que aplaudieran el orden, la organización y la cabeza fría del madrileño, que ganaba así los 100.000 euros que repartió entre dos ONGs.