'Bake Off' despide a su séptimo expulsado con el llanto de Paula Vázquez tras el triunfo de Carmen Morales

La segunda edición de 'Bake Off: Famosos al horno' afrontó su séptima entrega la noche del lunes 17 de febrero, tras la expulsión de Mark Vanderloo, con la incorporación de un reto extra. De ese modo, los concursantes demostraron sus conocimientos pasteleros en tres desafíos que concluyeron con la proclamación de Carmen Morales como pastelera estrella por primera vez, antes de una nueva y amarga despedida que desató las lágrimas de Paula Vázquez.

Nagore entrega el delantal de pastelero estrella a Carmen en 'Bake Off 2'

El programa dio el pistoletazo de salida con una prueba de autor en la que los concursantes debían. Todo un desafío en el que destacaron los trabajos de Mario Marzo , gracias a un relleno "magnífico y arriesgado"; Víctor Sandoval , con su masa "rica pero fea"; y Lidia Torrent , cuya combinación de sabores fue elogiada por el jurado. En el lado contrario,, una por exceso de chocolate y, la otra, de limón.

La prueba técnica consistió en replicar los famosos pasteles de Belém, cuya receta les dictó a toda velocidad Antonio Lobato. Superado ese bache y el cocinado, Carmen, Lidia y Mario triunfaron con sus elaboraciones, con el tercero situado como el mejor del reto, mientras que Benita quedó en lo más bajo de la clasificación. Para cerrar el programa, los concursantes se enfrentaron a la prueba fantasía, en la que debían realizar una tarta arcoíris. En ella, Gemio llegó a quemar el bizcocho y perdió ingredientes, e incluso acabó cogiendo elaboraciones que no le pertenecían, lo que perjudicó a Mario, mientras que Benita se llevó un diez del jurado al presentar la tarta más "perfecta".

Garbiñe también se despide

Con los desafíos ya concluidos, el jurado otorgó el delantal de pastelera estrella a una sorprendida Carmen, quien lo recibió emocionada de manos de Nagore. En la otra cara de la moneda, Víctor e Isabel fueron los candidatos a la expulsión, antes de que los jueces anunciaran la marcha de la extremeña. "El próximo me voy seguro, porque estos son unos máquinas", apostó su compañero, quien también había quedado en la cuerda floja en el anterior programa.

"Lo he disfrutado, lo he sufrido, me ha enseñado que a veces hay que arriesgar. Necesitaba salir de mi casa en el momento en que lo hice y me ha venido muy bien", declaró la expulsada, agradecida con el jurado y, especialmente, con la presentadora, que no pudo contener el llanto. "Esta profesión me ha regalado momentos muy bonitos. Este, para mí, es uno de ellos: poder estar en pantalla con una grande como tú de la comunicación. Es para mí un orgullo", le dedicó Vázquez quien también anunció que Muguruza concluía su paso por 'Bake Off', dado que Pol Espargaró regresaría en la próxima entrega.