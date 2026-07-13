Por Fidel Conejero |

Menos de dos días después de abandonar el plató de 'Malas Lenguas Noche' entre lágrimas, Marta Gómez Montero ha regresado este lunes al programa de La 2. La periodista, que el pasado sábado denunció sentirse "absolutamente humillada" por Jesús Cintora antes de abandonar el directo, ha retomado su puesto en la mesa de debate con un mensaje conciliador y un apretón de manos con el presentador que ha escenificado el intento de cerrar la polémica.

Nada más arrancar el programa, Jesús Cintora le ha dado la bienvenida preguntándole cómo se encontraba. "Bien, tranquila, reconfortada por la actitud que ha tenido el presidente de la Corporación, el señor José Pablo López, la tuya, y haciendo lo que he hecho los últimos 38 años, trabajar desde el respeto que nos debemos de tener", ha respondido Gómez Montero.

La periodista también ha querido dirigirse a los espectadores: "Sobre todo quiero trasladar mi respeto a la audiencia. Somos humanos, hay días que tienes un impulso y yo estoy aquí simplemente para tratar de informar o debatir".

🔝 @martagmontero vuelve a #MalasLenguas y recuerda con @JesusCintora todos los años que llevan trabajando juntos pic.twitter.com/IR4upAJN8u — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 13, 2026

Un apretón de manos para rebajar la tensión

Durante la conversación, Cintora quiso dejar claro que la presencia de Marta Gómez Montero en el programa no respondía a ninguna estrategia tras la repercusión del incidente. "Estabas convocada para venir hoy. Las mesas se cierran el jueves o el viernes. No hay nada que hayamos preparado para cautivar a la audiencia", aseguró el periodista.

La colaboradora confirmó esa versión y explicó que su intención era seguir haciendo su trabajo con normalidad. "Estaba convocada y hago lo único que he hecho en la vida, que es trabajar desde hace treinta y tantos años. Aquí estamos tratando de hacerlo lo mejor posible y guardándonos el respeto obligado y debido", afirmó.

Cintora también aprovechó para responder a las críticas surgidas tras el programa del sábado. "Hay una especie de liada, bulos, acusaciones falsas... Aquí lo que hay es lo que hay. Ni insulto, ni grito, ni pego a nadie. Lo que hubo fue un gesto para pedir contención en un momento de melé y ya está", defendió el presentador mientras Marta Gómez Montero asentía.

Poco después, la periodista insistió en que "lo importante no soy yo, lo importante es la audiencia que nos está viendo", momento en el que Cintora le tendió la mano. Ambos sonrieron y sellaron el reencuentro con un leve apretón de manos, dando por zanjada, al menos públicamente, la polémica que había marcado el programa del pasado sábado.